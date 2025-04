Das haben die "Are You The One?"-Stars mit Gewinn angestellt

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel Are You The One? haben es geschafft: In der finalen Matching Night konnten sie alle zehn Lichter anknipsen und sich somit den Jackpot von 190.000 Euro sichern. Pro Kopf ergibt das 9.500 Euro – was haben die Teilnehmer damit angestellt? Selina hat sich ein Auto gekauft, wie sie auf dem Instagram-Profil der Show verrät. Nadja war vernünftig und hat die Hälfte gespart, ihr Co-Star Dino hingegen hat alles in einem einzigen Monat auf den Kopf gehauen. Auch Levin und Enes geben zu, dass bei ihnen die Kohle ganz schön schnell weg war.

Josh hat sein Preisgeld in Kryptowährungen investiert. Kaan hat eine Hälfte gespart und die andere seiner Mutter geschenkt. Kandidat Danish scheint der Sparsamste zu sein – er hat als Einziger die Moneten beisammen halten können. Zwei der Teilnehmer können sich glücklich schätzen: Bei Tano und Tori landeten dank ihres Verkaufes der Matchbox-Entscheidung jeweils sogar 29.500 Euro auf dem Konto. Eine andere traf es dafür bitter – Sophia ging als Doppelmatch mit leeren Händen nach Hause. Wie sie beim großen Wiedersehen jedoch erzählt hat, haben ihr einige Kandidaten einen Anteil ihres Geldes überwiesen.

Nicht nur in Sachen Kohle lief die sechste Staffel für die meisten erfreulich. Spätestens seit der Wiedersehens-Episode ist klar, dass so mancher Kandidat in der Datingshow tatsächlich die Liebe gefunden hat. Levin und Camelia dürfen ihre Beziehung nun, da die Ausstrahlung vorbei ist, offen zeigen. Und auch bei Anna und Tano hat es nach der Show noch einmal so richtig gefunkt.

Instagram / majol1e "Are You The One?"-Kandidatinnen Selina und Joanna

Instagram / tanoitaa21 Die "Are You The One?"-Kandidaten Tano, Joshi und Dion

