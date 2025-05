AYTO-VIP-Dreh abgeschlossen: So war die Erfahrung für Henna

Henna hat vor Kurzem die Dreharbeiten für die neue Staffel Are You The One – Reality Stars in Love abgeschlossen. Auf TikTok zieht die Kandidatin aus Are You The One?-Staffel vier ein ehrliches Fazit. Sie berichtet, dass die Rückkehr in den Alltag nach der intensiven Zeit vor den Kameras zunächst eine Herausforderung war. "Die ersten Nächte waren echt crazy. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe geschaut, ob Kameras mich beobachten", schildert Henna. Nun aber habe sie sich wieder mental eingelebt.

In ihrem Fazit verglich Henna die neue Staffel der Promi-Variante mit ihrer früheren Teilnahme an der regulären Ausgabe der Show. Ihrer Meinung nach herrschte damals eine stärkere Gruppendynamik unter den Kandidaten, was die Zeit insgesamt angenehmer gemacht habe. Während dieser Staffel, in der Realitystars mit mehr TV-Erfahrung aufeinandertreffen, schien der Konkurrenzgedanke oft im Vordergrund zu stehen. "Manche haben so einen Plan verfolgt", erklärt die Social-Media-Bekanntheit und fügt hinzu, dass auch sie mit einer eigenen Strategie in die Show gestartet sei. "Also ich wollte so viele Männer küssen wie möglich. Ob ich das gemacht habe? Das werdet ihr dann sehen", lacht sie.

Trotz ihrer selbstironischen Art gesteht Henna, dass die Erfahrung sie nachdenklich gemacht hat. "Ich habe wieder gesehen, zu was Leute fähig sind für Fame", kommentiert sie abschließend. Die Münchnerin ist eine von vielen bekannten Teilnehmern, die in diesem Jahr in der Show die Liebe suchten. Zu den männlichen Kandidaten gehören Schauspieler und Promi-Spross Jimi Blue Ochsenknecht (33), Too Hot To Handle: Germany-Star Kevin Njie (29), Love Island-Boy Leandro Fünfsinn oder die beiden Make Love, Fake Love-Bekanntheiten Nico und Olli. Wer von den Singlemännern also Hennas Perfect Match ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / hennschka Henna, Social-Media-Bekanntheit

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

