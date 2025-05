So standen Annas Eltern zur "Are You The One?"-Teilnahme

Anna erlangte durch die Realityshow Are You The One? große Bekanntheit. Für ihre Eltern war dabei vor allem eine Sache wichtig. "Als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich vorhabe, zu AYTO zu gehen, haben sie gesagt: 'Mach, was dich glücklich macht, aber mach das Studium fertig!' Aber ich hatte auch nichts anderes vor", berichtet die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview beim Bild-Renntag. Sie arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit im Bereich Psychologie und der erfolgreiche Abschluss ist ihr mindestens genauso wichtig wie ihren Eltern: "Da bin ich vernünftig genug, um zu wissen, dass ich jetzt nicht fünf Jahre umsonst studiert habe, um das jetzt nicht abzuschließen."

Auch nach ihrer Zeit bei "Are You The One?" plant Anna, eines Tages Therapeutin zu werden. Daraus machte sie während ihrer Zeit in der Show kein Geheimnis. Mit ihrer ehrgeizigen Art konnte sie auch die Moderatorin des Formats für sich gewinnen. "Ich bin ein großer Fan von Anna. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch gebildet und bleibt trotz allem authentisch", schwärmte Sophia Thomalla (35) kürzlich auf Instagram.

In der Kuppelshow lernte die Brünette den Single-Mann Tano kennen. Nach einigen Höhen und Tiefen wurden die beiden schließlich ein Paar. Im Wiedersehen der RTL-Show erklärte Tano, dass es ihm gelungen sei, Annas Vertrauen zurückzugewinnen, nachdem er während des Drehs mit einer anderen Teilnehmerin intim geworden war. Seit Anfang 2025 sind die beiden nun schon ein Paar und ihre Romanze verlaufe inzwischen "einwandfrei".

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna

