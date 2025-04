Darum endete "Are You The One?"-Ina und Chiaras Freundschaft

Ina und Chiara lernten sich bei Are You The One? kennen. Nach Drehschluss hielten die beiden Reality-TV-Neulinge den Kontakt und wurden schließlich gute Freunde – doch lange hielt dies nicht an. In einem Video auf Instagram packt Ina nun darüber aus, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Sie erzählt, wie sie wegen ihres Ex-Freundes unter Herzschmerz litt und sich Chiara anvertraute. "Sie hat zu mir gesagt: 'Komm, hey, wir fahren in den Urlaub, dann kannst du dich ein bisschen ablenken'", erinnert sich Ina. Gesagt, getan: Die beiden verbrachten einige Tage in Marbella. Vor Ort habe Chiara Ina allerdings links liegen lassen und stattdessen Party gemacht und Männer kennengelernt.

Nach dem misslungenen Urlaub war die Freundschaft der beiden bereits angeknackst – dennoch habe Chiara Ina zu ihrem Geburtstag nach Berlin eingeladen. Alle Gäste sollten bei Chiaras gutem Freund Sinan übernachten, der auch bei "Are You The One?" war und dort mit Ina angebandelt hatte. Dieses Angebot lehnte Ina jedoch ab und nahm sich stattdessen ein Hotelzimmer. "Kam für mich nicht infrage. Ich habe direkt gesagt: 'Hey, seid mir nicht böse, ich werde nicht bei Sinan schlafen'", schildert sie. Sinan habe sie daraufhin als undankbar bezeichnet. Als sie schließlich am Tag der Feier mit einer Freundin in Berlin angereist ist, habe Chiara sie konsequent ignoriert und ihr nicht mitgeteilt, wo und wann die Party stattfindet. "Enes hat mir dann privat geschrieben und mir gesagt, dass die Stimmung wohl nicht gut sei gegen uns, dass dicke Luft herrscht", erzählt Ina.

An diesem Abend habe sich die Freundschaft der beiden endgültig aufgelöst. "Das war wie bestellt und nicht abgeholt. Da macht sich schon jemand die Mühe und kommt zu deinem Geburtstag Hunderte von Kilometern angereist und man meldet sich bei der Person gar nicht", klagt Ina. Sie ist nicht die Einzige, die etwas an Chiaras Verhalten seit dem Ende der Dreharbeiten auszusetzen hat. Zu den Vorwürfen der übrigen Kandidaten nahm Chiara bereits Stellung und sprach von Cybermobbing.

Instagram / ina.kina Ina von "Are You The One?" 2025, Januar 2025

Instagram / ciiaraa____ Chiara, "Are You The One?"-Kandidatin der 6. Staffel

