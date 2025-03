Außenseiter: "Are You The One?"-Stars sticheln gegen Sinan

Bei Are You The One? scheint sich Sinan ins Aus manövriert zu haben. In der sechsten Staffel, die aktuell ausgestrahlt wird, eckt er immer wieder mit seinen Show-Kollegen an. Doch auch jetzt, einige Monate nach Drehschluss, haben die anderen Kandidaten wenig Gutes über den 30-Jährigen zu sagen. So machen sich beispielsweise Joanna und Selina in einem TikTok-Clip über ihn lustig. Sinan hatte zuvor abwertend über Joanna gesprochen, da diese in der Show schon mit verschiedenen Männern rumknutschte. "Sinan macht selbst mit mehreren Frauen rum, aber nennt Joanna leicht zu haben, weil sie dasselbe tut. Schon witzig", schreiben Joanna und Selina zu dem Video, in dem sie fröhlich tanzen und lachen.

Auch mit dem Kandidaten Enes hat Sinan scheinbar ein Problem. Nach einem Seitenhieb von Sinan, er bekomme so wenig Sendezeit, meldet sich der Hamburger nun auf Instagram zu Wort. In seinem Video erklärt Enes, er habe kein Problem damit, dass er bei "Are You The One?" wenig gezeigt werde – denn er wisse, dass er ein guter Mensch und unproblematisch sei. "Dann gibt es Leute wie dich, die mit allen zerstritten sind, weil sie einfach eine ekelhafte Person sind", richtet sich Enes an Sinan. Das will der Berliner nicht auf sich sitzen lassen und antwortet in seiner Instagram-Story auf den Vorwurf. "Also erstmal, ich bin mit niemandem zerstritten und ich habe auch mit niemandem ein Problem. Nur, weil Leute ein Problem mit mir haben, heißt das noch lange nicht, dass wir zerstritten sind", stellt Sinan klar.

Nicht nur seine "Are You The One?"-Kollegen haben scheinbar genug von Sinans Sprüchen. Auch von den Zuschauern der Show erhält der Reality-TV-Neuling jede Menge Kritik. Im Interview mit Promiflash erklärte er kürzlich, dass er mit der Flut an negativen Kommentaren nicht gerechnet hat. "Mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Natürlich wünscht man sich, dass die Leute einen anders wahrnehmen, aber am Ende kann man es sowieso nicht jedem recht machen", gab er zu bedenken.

Instagram / enesfuturo Enes, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / majol1e "Are You The One?"-Kandidatinnen Selina und Joanna

