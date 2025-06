Bye-bye lange Mähne: So kurz sind AYTO-Joannas Haare jetzt

Joanna, bekannt aus der aktuellen Staffel von Are You The One?, überrascht ihre Fans jetzt mit einer drastischen Veränderung. Die Reality-TV-Darstellerin, die bisher für ihre langen, dunklen Haare bekannt war, hat sich von ihrer Mähne verabschiedet. Auf Instagram zeigt sie sich nun mit einem kinnlangen, glatten Bob. Unter ihrem Post schreibt sie selbstbewusst: "50 Prozent süß, 50 Prozent sexy". Das neue Styling begeistert ihre Community, die mit Kommentaren wie "Oh mein Gott, wow" und "Wie gut siehst du bitte aus?" ihre Bewunderung zum Ausdruck bringt.

Die Veränderung kam für viele überraschend, da Joanna ihre langen Haare stets als Markenzeichen pflegte und sie meist glatt oder wellig trug. Der neue Look betont ihre Gesichtszüge stärker und verleiht ihr eine frische Ausstrahlung. Ihren Fans scheint der Wandel zu gefallen – die vielen positiven Reaktionen sprechen für sich. Die Entscheidung für den Bob könnte auf einen neuen Lebensabschnitt oder einfach auf Lust auf etwas Neues hinweisen – etwas, das Joanna gerne mit ihrer großen Fangemeinde teilt.

In der Villa hatte die Reality-TV-Bekanntheit auch abseits von Stylingfragen für Gesprächsstoff gesorgt. Besonders in Konflikten mit ihren Mitbewohnern zeigte Joanna, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. Kontroversen scheute sie nicht, war aber auch bereit, Konflikte mit offener Aussprache zu lösen. Ihre direkte, aber einsichtige Art verschaffte ihr Respekt – und auch ihr Modebewusstsein sorgt dafür, dass sie weiterhin polarisiert. Ob mit langen Locken oder kurzem Bob – Joanna bleibt den Fans durch ihre Ausstrahlung und Attitude in Erinnerung.

Instagram / joanna.majolie Joanna von "Are You The One?" zeigt ihre neue Frisur

Instagram / joanna.majolie Joanna, "Are You The One?"-Kandidatin, 2025

