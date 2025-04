Nessi genießt "Princess Charming"-Pause mit Töchterchen Livi

Influencerin Vanessa Borck (28), besser bekannt als nessiontour, verbringt während der Dreharbeiten zu Princess Charming in Thailand sämtliche freien Stunden mit ihrer kleinen Tochter Olivia. Auf Instagram verrät die Influencerin ihren Followern: "Ich habe heute einen Tag frei. Und wir machen heute Lauri-Livi-Nessi-Tag und ich habe etwas Schönes rausgesucht für uns." Wohin es für das Trio geht, hält die Medienpersönlichkeit auch nicht vor ihren Fans geheim und schwärmt: "Wir gehen heute in einen Attraktionspark und ich freue mich schon!"

In einem weiteren Clip meldet sich Vanessa direkt vom spaßigen Trip und deckt auf, dass sie, Lauri und Livi sich ein Badeabenteuer gönnen: "Heute geht ein ganz, ganz großer Traum von mir in Erfüllung. Ich bin in einem Wasserpark – und das erste Mal mit meiner Tochter tatsächlich. Ich wollte immer mit meinem Kind in einen Wasserpark gehen, weil ich es einfach so sehr liebe." Einblicke in ihre Zeit dort gewährt Nessi in ein paar weiteren Clips, in denen sie unter anderem eine Wasserrutsche runtersaust oder unter einer Wasserfalldusche steht: "Das sind echt Kindheitserinnerungen. Es ist echt supertoll hier!"

Nessis Tochter Livi stammt aus der Beziehung mit ihrer Ex Ina (29). Beide gaben sich 2021 das Jawort und entschieden, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen. Während die "Princess Charming"-Protagonistin schwanger war, erlitt ihre frühere Partnerin im Alter von 26 Jahren einen schweren Schlaganfall. Nur wenig später kam Livi zur Welt. Durch den Schicksalsschlag sei es laut Ina jedoch schwer für die Kleine, eine mütterliche Bindung aufzubauen. Aktuell lebt Nessi allein mit ihrer Tochter in Berlin, während ihre Ex in Köln wohnt.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, "Princess Charming"-Bekanntheit

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

