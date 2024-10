Erstes Enkelkind: Eminem kann es kaum erwarten, Opa zu sein

Eminem (51) ist für seine Verhältnisse ganz aus dem Häuschen. Der Rapper bereitet sich darauf vor, in eine neue Rolle zu schlüpfen – nämlich in die des Großvaters. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine Tochter Hailie Jade Scott Mathers (28) ihr erstes Kind erwartet. Ein Insider verrät nun People, dass Eminem "sehr aufgeregt" über die neuen Wege in seinem Familienleben ist. "Er freut sich darauf, Großvater zu werden und sie zu unterstützen", berichtet die Quelle dem Magazin. Hailie würde außerdem nicht weit weg von ihm wohnen, sodass sie sich auch während ihrer Schwangerschaft regelmäßig sehen können.

Die süßen News, ⁣ dass seine Tochter ein Baby erwartet, enthüllte der "Not Afraid"-Interpret in dem Musikvideo zu seinem Song "Temporary", der am vergangenen Freitag erschien, unwissend selbst. Sein Sprössling brachte ihm dazu ein Trikot, welches das Wort "Opa" zierte. Passend dazu hielt Hailie auch noch ein Ultraschallbild für ihn bereit. Eminems Gesicht sagte alles – die Überraschung gelang seiner Tochter definitiv. Auf Instagram teilte sie zudem noch einen Schnappschuss mit ihrem Mann Evan McClintock, dem sie erst im Mai das Jawort gab.

Hailie ist das einzige leibliche Kind von Eminem und seiner Ex-Frau Kim Scott Mathers (49). Sie verlobte sich im Februar 2023 mit ihrem langjährigen Freund Evan, den sie 2016 an der Michigan State University kennenlernte. Nun erwarten sie also ihr erstes Baby – den ersten Eminem-Enkel. In ihrem Podcast "Just A Little Shady" sprach sie über die Herausforderungen, ihre Schwangerschaft während ihrer Hochzeit geheim zu halten – damals wusste sie bereits von ihren anderen Umständen. "Immer, wenn sich die Leute umdrehten, reichte sie mir ihr Getränk, und ich trank einen Schluck, sodass es so aussah, als würde sie den ganzen Abend lang trinken", erinnerte sich ihre Freundin Brittany in dem Talk. Dementsprechend sei es "eine solche Erleichterung" gewesen, ihre Baby-News endlich bekannt zu machen.

Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

