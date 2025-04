"Tollster Mensch": So wichtig ist seine Oma für Diego Pooth

San Diego Franjo Pooth (21), der Sohn der Werbeikone Verona Pooth (56) und aktueller Teilnehmer von Let's Dance, hat in einem Interview mit Gala über die besondere Beziehung zu seiner Großmutter Elke gesprochen. Die 80-Jährige sei sein absoluter Lieblingsmensch, wie der 21-Jährige schwärmte: "Meine Oma ist der tollste Mensch in meinem Leben. Ich liebe sie von ganzem Herzen." Die enge Verbindung zu seiner Oma beruht auf einer lang gelebten Tradition – Diego ist bei ihr aufgewachsen und hat prägende Jahre in ihrem Umfeld verbracht.

In dem Gespräch verriet der junge Tänzer, dass er gemeinsam mit seinen Eltern Verona und Franjo Pooth (55) sowie seinem jüngeren Bruder Rocco sieben Jahre auf dem Anwesen seiner Großeltern in Meerbusch gelebt habe. Besonders wichtige Kindheitserinnerungen knüpft er an die Nähe zur Mutter seines Vaters. So habe er als Kind sogar dafür gesorgt, jede Nacht direkt neben ihrer Bettseite zu schlafen: "Ich habe mir unbequeme Aufklappmatratzen besorgt und diese auf dem Boden neben der Bettseite meiner Oma gestapelt. So konnte ich neben ihr liegen und ihre Hand halten." Solche intensiven Momente mit ihr seien ihm von Anfang an sehr wichtig gewesen.

Für Diego ist Familie ein zentraler Bezugspunkt in seinem Leben. Seine Großeltern, ganz besonders seine Oma, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Diese enge Verbindung zu seiner Familie ließ ihn in Interviews immer wieder betonen, wie sehr er die Werte und Traditionen, die er von ihnen übernommen hat, schätzt. Seine Oma, die als warmherzig und fürsorglich beschrieben wird, hat durch ihre Präsenz offenbar maßgeblich dazu beigetragen, dass Diego seine Kindheit als "traumhaft" bezeichnet. Bis heute trägt er diese Erinnerungen mit sich – eine seltene und herzerwärmende Verbindung, die ihn prägt.

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

