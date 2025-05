Auftakt: Diego und Ekat ergattern 30 Punkte für den Jurytanz

Das Let's Dance-Finale startet direkt mit einem Knaller: San Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) beginnen mit dem Jurytanz – einem Cha Cha zu "Bang Bang". Dafür gibt es nicht nur Jubelrufe aus dem Publikum, sondern auch von der Jury um Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (57). Für die Performance der beiden regnet es jeweils eine Zehn – die zwei dürfen sich also über stolze 30 Punkte freuen.

Bei den Zuschauern vor dem Fernseher kommt der Auftakt von Verona Pooths (57) Sohn und der Profitänzerin ebenfalls hervorragend an. Auf der Onlineplattform X schwärmen sie in den höchsten Tönen von dem Paar. "Diego strahlt! So, so schön zu sehen!", heißt es unter anderem oder lautet: "Diego hat sich so unfassbar gesteigert. Er kommt viel mehr aus sich heraus, er strahlt, er spielt mittlerweile mit der Kamera." Außerdem schwärmt ein dritter Nutzer begeistert: "Wie geil tanzt Diego mittlerweile? Hammer!" Auch Motsi zeigte sich sichtlich überzeugt und freute sich: "Es war heiß, es war tight – so muss ein Cha Cha sein." Dem stimmten auch Llambi und Jorge zu.

Schon bei einer Promiflash-Umfrage stellte sich heraus, dass Diego und Ekat zu den absoluten Favoriten des Abends zählen. Sie landeten mit 67,8 Prozent und 980 von insgesamt 1.445 Stimmen auf Platz eins. Ob sie tatsächlich als Dance Stars 2025 hervorgehen, wird sich im Laufe des Abends noch zeigen. Denn auch Taliso Engel und Patricija Ionel (30) sowie Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster werden ihr Talent unter Beweis stellen.

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Finalisten 2025

