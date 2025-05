Unfaire Tanzwahl? Fans wittern "Let's Dance"-Verschwörung

Heute Abend steht das große Finale von Let's Dance an und die Spannung könnte kaum größer sein. Unter den Finalisten befinden sich diesmal Taliso Engel mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30), Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster und Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (38). Die drei verbleibenden Paare werden im Laufe des Abends jeweils drei verschiedene Tänze präsentieren: einen Jury-Tanz, ihren Lieblingstanz sowie einen Final-Freestyle. Während für die ersten beiden Paare von der Jury Tänze ausgewählt wurden, für die sie in früheren Shows jeweils 23 Punkte erhalten hatten, müssen sich Diego und Ekaterina einem Cha-Cha-Cha stellen, der ihnen in der ersten Show lediglich 19 Punkte eingebracht hatte. Diese Entscheidung hat auf dem offiziellen Instagram-Account der Show für hitzige Diskussionen unter den Fans gesorgt.

Dort werfen einige Zuschauer der Jury vor, mit dieser Auswahl Diego und Ekaterina benachteiligen zu wollen. "Bisschen unfair, dass Diego einen Tanz tanzen muss, bei dem er damals 19 Punkte hatte und die anderen jeweils 23", kommentierte eine Nutzerin. Andere gehen noch weiter und mutmaßen, es solle absichtlich verhindert werden, dass der Promi-Spross und seine Tanzpartnerin den Titel des "Dancing Star 2025" gewinnen. Es gibt aber auch positive Stimmen, die die Herausforderung als potenziellen Vorteil sehen. "Ich denke, dass das sogar sehr gut ist. Weil er als Einziger beweisen kann, wie stark er sich entwickelt hat", argumentierte eine andere Person und lobte damit Diegos tänzerische Steigerung im Verlauf der Sendung.

Dass Diego selbst so eine große tänzerische Entwicklung hinlegen würde, hätte er wohl selbst nicht für möglich gehalten. Als die Anfrage für "Let's Dance" bei ihm ankam, war sich der Golfprofi noch unschlüssig und suchte Rat bei seinem Vater Franjo Pooth (55). Wie er in der Schnellfragerunde "Ein Promi ein Joker" gegenüber RTL verriet, riet ihm der Unternehmer strikt von einer Teilnahme ab, weil Diego in seinen Augen nicht tanzen könne. Doch gerade diese Worte ließen in dem 21-Jährigen Ehrgeiz aufkeimen: "Ich dachte mir: Wie schön es doch wäre, mal so aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich zugesagt."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige