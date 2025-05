Will Diego Pooth nach "Let's Dance"-Sieg weiter im TV sein?

Diego Pooth (21), der 21-jährige Sohn von TV-Star Verona Pooth (57), gewann den diesjährigen Titel bei der beliebten RTL-Sendung Let's Dance. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) begeisterte er Publikum und Jury gleichermaßen und sicherte sich am 23. Mai 2025 den Sieg. Statt die neu gewonnene Aufmerksamkeit für eine TV-Karriere zu nutzen, bleibt Diego laut RTL seinen bisherigen Plänen treu: Er möchte weiterhin Produktmanagement in Berlin studieren und sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel ausbauen. Dennoch gönnte sich der frischgekürte "Dancing Star 2025" eine kurze Auszeit und reiste direkt nach dem Finale mit seiner Freundin für einen Kurztrip nach Südfrankreich.

Der Kurzurlaub fiel mit dem Jahrestag des Paares zusammen, den sie romantisch in Cannes feierten. Auf Einladung von Designer Philipp Plein (47) waren sie dort zur Eröffnung eines Stores geladen. Danach kehrte Diego dennoch erst einmal in den Medienalltag zurück und war am Sonntagabend bei Stern TV sowie am Montagmorgen bei "Punkt 6" zu Gast. Trotz des vollen Programms fand er Zeit, seiner Freundin anlässlich ihres Geburtstags eine liebevolle Botschaft auf Instagram zu widmen.

Neben beruflichen und persönlichen Highlights wurde auch seine Beziehung zu Freundin Louisa zuletzt stärker ins Rampenlicht gerückt. Über ein Jahr ist das Paar bereits zusammen, doch bisher hielten sie ihre Liebe eher privat. Louisa zeigte sich nicht nur stolz über Diegos tänzerische Leistungen, sondern genoss auch die glamouröse Reise nach Cannes, die mit ihrem Geburtstag zusammenfiel. Gegenüber RTL verriet sie: "Ich platze vor Stolz und bin superhappy. Du hast es so unglaublich gut gemacht!"

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

