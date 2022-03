Ist San Diego Pooth (18) denn noch zu haben? Der Sohn von Verona (53) und Franjo Pooth (52) ist längst kein kleines Kind mehr. Inzwischen ist der Promi-Spross sogar alleine in die USA gezogen, um dort seine Karriere als Profigolfer voranzutreiben. Dieser Weg kommt offenbar auch seinem Körper zugute: Im Netz präsentiert er immer wieder seinen durchtrainierten Body. Ob Diego damit auch bei den Mädels punkten kann? Seine Mama Verona sprach nun über das Liebesleben ihres Erstgeborenen!

Im Interview mit RTL plauderte die 53-Jährige aus dem Nähkästchen. Kommt ihr Sohnemann gut bei den Ladys an? Bislang ist Diego tatsächlich noch Single! "Aber was ich so mitbekomme, dann ist er nicht gerade einsam und nicht der Typ, der irgendwo übersehen wird", erzählte seine Mutter. Eine feste Freundin habe er seinen Eltern aber noch nicht vorgestellt. "Ich glaube, weil es die so auch jetzt noch nicht gibt", erklärte Verona.

In einem Punkt ist sich die TV-Bekanntheit sicher: Eine potenzielle Liebe würde der 18-Jährige auf keinen Fall vor seiner Familie verheimlichen. "Diego ist genauso stolz auf uns wie wir auf ihn", betonte Verona und fügte hinzu: "Mal schauen, wann ich mein Schwiegertöchterchen zu sehen bekomme."

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth im November 2021

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth, September 2021

ActionPress Verona und San Diego Pooth im November 2019 in Berlin

