Matthias Killing stritt mit seinem Vater kurz vor dessen Tod

Der TV-Moderator Matthias Killing (45) hat kürzlich im Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" offen über den Tod seines Vaters gesprochen. Dieser verstarb kurz vor Weihnachten 2023 an den Folgen von Blasenkrebs. Der Tod kam nicht unerwartet, doch die letzten Stunden vor dem Verlust waren von intensiven Gefühlen geprägt. In einem emotionalen Gespräch hatte Matthias seinen Vater am Telefon, der sich gegen einen weiteren Krankenhausaufenthalt entschieden hatte, ermahnt. "Du wirst sterben heute Nacht, wenn du nicht in die Klinik gehst!", sagte er am Telefon und sie legten im Streit auf. Nach einem ebenso versöhnlichen wie friedlichen zweiten Telefonat schlief sein Vater in der Nacht ein und starb.

Matthias berichtete zudem darüber, wie herausfordernd die Monate zuvor waren. Zwischen beruflichen Verpflichtungen pendelte er regelmäßig zwischen Berlin und Hagen, um für seinen Vater da zu sein. Am besagten Tag entschied er sich dazu, nicht zu seinen Eltern zu fahren, da er an der Grenze seiner Kraft angelangt war – eine Entscheidung, mit der Matthias bis heute ringt. In dem Podcast sprach der Sat.1-Star mit Marlene Lufen auch offen über die nicht immer einfache Beziehung zu seinem Vater. Er habe immer Anerkennung von ihm gesucht. Dies habe auch seinen beruflichen Weg als TV-Moderator beeinflusst, da er in der Bestätigung des Publikums etwas suchte, das er zu Hause oft vermisst habe.

Matthias musste in seinem Leben schon oft traurigen Abschied nehmen. Nach dem Tod des Vaters traf die Familie ein weiterer schwerer Schicksalsschlag: Matthias' Mutter verlor ebenfalls ihr Leben. Der Moderator hat sie bis fast zuletzt zu Hause gepflegt, doch schließlich musste sie in ein Pflegeheim gebracht werden, was Matthias als eine seiner schwersten Entscheidungen bezeichnete. Er begleitete sie bis zu ihrem Tod und saß in ihren letzten Momenten an ihrer Seite.

Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf

Getty Images Matthias Killing, Moderator

