Wegen "Schneewittchen"-Debakel? "Rapunzel"-Remake gecancelt

Das geplante Realfilm-Remake von Disneys Animationshit "Rapunzel – Neu verföhnt" ist gestoppt worden. Wie unter anderem das US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter berichtet, hat Disney die Arbeiten an dem Projekt vorerst auf Eis gelegt. Unter der Regie von Michael Gracey und mit einem Drehbuch von Jennifer Kaytin Robinson befand sich der Film gerade in der Vorproduktionsphase. Erste Treffen mit möglichen Darstellerinnen und Darstellern sollen bereits stattgefunden haben. Doch diese Pläne sind nun vorerst hinfällig.

Die Absage kommt inmitten der anhaltenden Debatte um die jüngsten finanziellen Misserfolge von Disneys Realfilm-Adaptionen. Insbesondere "Schneewittchen", das mit einem Budget von rund 250 Millionen Euro produziert wurde, konnte die Erwartungen nicht erfüllen und spielte bislang weltweit lediglich 136 Millionen Euro ein. Zwar äußerten sich Branchenmagazine nicht explizit zu einem Zusammenhang, doch es wird vermutet, dass die Zurückhaltung Disneys mit den jüngsten Enttäuschungen an den Kinokassen zusammenhängt. Stattdessen wird nun mit Spannung auf kommende Projekte wie die Realverfilmungen von "Lilo & Stitch" und "Vaiana" geschaut, die 2025 beziehungsweise 2026 in die Kinos kommen sollen.

"Rapunzel – Neu verföhnt" aus dem Jahr 2010 zählt zu den beliebten Animationsklassikern von Disney – auch wenn er mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 548 Millionen Euro nicht den gigantischen Erfolg anderer Disney-Werke erzielte. Besonders Fans von Rapunzel, Flynn Rider und dem charmanten Chamäleon Pascal dürften von der Nachricht enttäuscht sein. Ob Disney die Arbeiten an dem Film in Zukunft fortsetzen wird, ist bislang unklar. Dennoch bleibt die Hoffnung bestehen, da das Original nach wie vor treue Anhänger hat und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mit seiner humorvollen und modernen Interpretation des Märchens begeistert.

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

Disney Szene aus "Rapunzel – Neu verföhnt"

