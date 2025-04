Whoopi Goldberg unverblümt über ihr eheliches Sexleben

Als vermeintliche Nonne in "Sister Act" spielte sie sich bereits 1992 nachhaltig in das Gedächtnis ihrer Zuschauerschaft: Whoopi Goldberg (69). Nun hat die Schauspielerin in einer aktuellen Episode ihrer eigenen Talkshow "The View" offen über ihre drei gescheiterten Ehen gesprochen und ihren treuen Fans dabei ein überraschendes Detail preisgegeben. "Ich hatte immer großartigen Sex, ich hatte nur keinen Spaß mehr", erklärte die Moderatorin unverblümt. Anlass für die Diskussion war ein Interview von Ben Affleck (52) über dessen Scheidung von Jennifer Lopez (55). Whoopi, die früh Mutter wurde und von 1973 bis 1995 dreimal verheiratet war, gab dabei zu, dass sie Ehen als belastend empfinde. Im Gespräch mit ihren Co-Moderatorinnen am vergangenen Donnerstag betonte sie: "Wenn man verheiratet ist, muss man sich darum kümmern, wie der andere sich fühlt – ich tue das nicht." Der Sex scheint folglich kein Trennungsgrund gewesen zu sein.

Die Ehe an sich scheint für Whoopi ein Konzept zu sein, das einfach nicht zu ihr passt. Bereits in einem früheren Interview im Mai in der Sendung "Who's Talking to Chris Wallace" hatte die EGOT-Gewinnerin angemerkt, dass sie nicht die nötige Hingabe für eine langanhaltende Beziehung aufbringen könne. "Ich interessiere mich für meine Tochter, meine Enkelkinder, meinen Schwiegersohn und meine Freunde. Aber ich bin nicht willens, die gleiche Energie wie für ein Kind in eine Partnerschaft zu stecken", erklärte die geschätzte Oscar-Präsentatorin damals. In der Show am Donnerstag ergänzte Whoopi, dass für sie eine Scheidung vor allem eines bedeutete: Erleichterung. Einen Artikel, in dem behauptet worden war, dass viele Frauen nach der Scheidung einen wahren Neuanfang erleben, kommentierte sie trocken mit "Ich war einfach froh, da raus zu sein."

Trotz ihrer gescheiterten Ehen betonte Whoopi jedoch, dass es keinen Groll zwischen ihr und ihren Ex-Männern gebe. Von 1973 bis 1979 war sie mit Alvin Martin verheiratet, mit dem sie Tochter Alexandrea (51) hat. 1986 folgte die Ehe mit Kameramann David Claessen, die zwei Jahre hielt, und 1994 ging sie eine kurze Verbindung mit Lyle Trachtenberg ein. "Ich stehe noch mit allen meinen Ex-Männern in Kontakt", verriet sie in einem Gespräch im vergangenen Jahr laut People und ergänzte, dass sie keinen Hass auf einen der Männer empfinde.

Anzeige Anzeige

ActionPress Whoopi Goldberg in "Sister Act – Eine himmlische Karriere"

Anzeige Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg und Tochter Alexandrea Martin Dean

Anzeige Anzeige