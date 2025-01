Whoopi Goldberg beeindruckt mit drastischem Gewichtsverlust

Whoopi Goldberg (69) hat bei der Pariser Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin und Moderatorin zeigte sich am Mittwoch bei der Präsentation von Alexandre Mattiussis neuester Kollektion in einem eleganten schwarzen Wickelkleid aus Seide, das ihre schlanke Silhouette betonte. Dazu kombinierte sie schwarze Stiefeletten mit Absatz, eine Lederhandtasche und ihre charakteristische runde Brille. Whoopi, die für ihren eher legeren Stil bekannt ist, überraschte mit diesem glamourösen Auftritt und erklärte dem Magazin Women's Wear Daily: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Die Leute scheinen mich hier zu mögen, und alles läuft gut."

Der beeindruckende Gewichtsverlust der Schauspielerin folgt auf eine persönliche Gesundheitsreise, die sie offen mit ihren Fans geteilt hat. Bis 2021 brachte Whoopi fast 140 Kilogramm auf die Waage, was sie insbesondere während der Dreharbeiten zum Film "Till" bemerkt habe. Grund dafür waren unter anderem Steroide, die sie wegen Rückenschmerzen einnehmen musste. Ihre Entscheidung, das Medikament Mounjaro zu verwenden, habe ihr geholfen, das Gewicht zu reduzieren. "Man muss Verantwortung für seinen Körper übernehmen und sehen, was gemacht werden muss", erklärte sie während einer Diskussion in der Sendung The View. Neben gesunden Lebensgewohnheiten setzte sie auf diese medikamentöse Unterstützung, die ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde.

Trotz ihrer Erfolge betont Whoopi, wie wichtig es sei, mit sich selbst achtsam umzugehen und andere nicht zu verurteilen. Rückblickend auf ihre Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche erinnerte sie sich auch an Kritik, die sie für ihr Outfit bei den Oscars 1993 erhalten hatte, die sie tief getroffen habe. Trotzdem blieb sie immer sie selbst und wehrte sich gegen gesellschaftlichen Druck, sogenannte Idealmaße zu erfüllen. Whoopi ist eine der wenigen Künstlerinnen, die einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony ihr Eigen nennen kann – ihre beeindruckenden Erfolge stehen heute ebenso im Fokus wie ihr offenes Eintreten für ein positives Selbstbild.

Getty Images Whoopi Goldberg posiert 2025 auf der Pariser Fashion Week

Frazer Harrison/Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars 2018

