Whoopi Goldberg stellte damals ihre Karriere vor Tochter

Kind oder doch lieber Karriere? In einem Gespräch in der aktuellen Episode ihrer eigenen Talkshow "The View" sprach Whoopi Goldberg (68) darüber, wie schwer es ihr besonders in jungen Jahren fiel, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. "Ich habe die Entscheidung getroffen, mich auf meine Karriere zu konzentrieren", erklärte Whoopi und fügte hinzu, dass dies für sie im Rückkehrschluss bedeutete, weniger Zeit mit ihrer Tochter Alexandrea verbringen zu können. Diese hatte sie Anfang der 70er mit zarten 18 Jahren zur Welt gebracht, bevor ihre Karriere in den 80ern Fahrt aufnahm.

Heute blickt Whoopi mit gemischten Gefühlen auf diese Entscheidung zurück. "Ich wollte eine erfolgreiche Schauspielerin sein", gab sie im Gespräch zu. Dies bedeutete, große Opfer in ihrem Privatleben bringen zu müssen. Der Filmstar berichtete weiter: "Mein Kind kam vor meiner Karriere auf die Welt und ich habe meine Karriere gewählt, weil ich wusste, so etwas würde sich nie wieder ergeben. Es hat ihr nicht immer gefallen, aber so ist das eben, wenn man Eltern ist – sie müssen nicht alles mögen, was man tut." Die Beziehung zu Alexandrea habe sich jedoch im Laufe der Jahre gefestigt und heute stünden sich die beiden sehr nah.

So stand ihre Tochter, die als Schauspielerin und Filmproduzentin beruflich einen sehr ähnlichen Weg wie ihre berühmte Mutter eingeschlagen hat, der "Sister Act"-Darstellerin in besonders schweren Zeiten stets zur Seite. In einem CNN-Interview mit Anderson Cooper (57) erzählte Whoopi von einem der dunkelsten Kapitel ihres Lebens, in dem sie sich durch den Tod ihres Bruders und ihrer Mutter in einer tiefen Depression wiederfand. Die Liebe zu Alex habe der Hollywood-Ikone geholfen, diese zu überkommen. "Sie ist ein wirklich guter Mensch und eine tolle Frau. Sie und ihr Mann haben drei tolle, sehr spannende Kinder großgezogen. Und warum sollte man so etwas zurücklassen?", eröffnete sie.

Getty Images Whoopi Goldberg und Tochter Alexandrea Martin Dean

Instagram / whoopigoldberg Whoopi Goldberg mit ihrer Mutter

