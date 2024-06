Tanya Trotter verrät: Drehbuch von "Sister Act 3" ist fertig

Tanya Trotter (46) hat freudige Nachrichten für Fans von "Sister Act – eine himmlische Karriere". Laut der Schauspielerin erfolgten bereits erste Schritte in Richtung Fortsetzung! Das bestätigt sie in einem aktuellen Interview gegenüber ET. "Nun, ich kann nicht viel verraten, aber ich weiß, dass das Drehbuch schon fertig ist!", plaudert die Musikerin aus. Auch auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, am dritten Teil mitzuwirken, hat die Sängerin eine klare Antwort: "An allem, an dem Whoopi Goldberg (68) teilnimmt – weil sie eine Legende ist, ein Idol, mein Mentor, meine Heldin – ja! Ich würde ja sagen!"

Bereits vor wenigen Wochen äußerte sich auch Whoopi darüber, wie es mit der Fortsetzung aussieht. Gegenüber dem Boulevardblatt enthüllte die 68-Jährige: "Sie wird bald hier sein. Ich bin aufgeregt. Es ist Zeit dafür, weißt du, es ist Zeit!" Ein genaues Datum gab die Grammy-Preisträgerin hingegen nicht bekannt. Wann Fans den Streifen endlich anschauen können, bleibt somit abzuwarten.

Die Produktion von "Sister Act 3" soll bereits vor einigen Jahren gestartet haben. Das bestätigte der Präsident der Walt Disney Studios Sean Bailey im Jahr 2020 gegenüber People. In einer Pressekonferenz verkündete er zudem, dass Whoopi wieder mit von der Partie sein wird – und nicht nur das: Die Komödiantin arbeite sogar neben Tyler Perry (54) als Produzentin an dem Film mit!

MEGA Whoopi Goldberg im Film "Sister Act"

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

