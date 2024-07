Whoopi Goldberg verstreute Asche ihrer Mutter im Disneyland

Im Jahr 2010 verlor Whoopi Goldberg (68) ihre Mutter Emma Harris aufgrund von Komplikationen eines Schlaganfalls. Zu Gast in der Show "Late Night with Seth Meyers" verrät die Schauspielerin nun, dass sie die Asche ihrer Mutter heimlich im Disneyland verstreute – das ist nämlich eigentlich verboten! "Meine Mutter hat Disneyland geliebt, und deshalb haben wir sie nach Disneyland mitgenommen. Sie liebte [die Attraktion] Small World", erklärt Whoopi. Um nicht erwischt zu werden, habe die "Sister Act"-Darstellerin so getan, als würde sie niesen, während sie die Asche verstreute.

Danach habe Whoopi jedoch Gewissensbisse bekommen und dem Personal von ihrer Tat erzählt. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich es getan habe. Ich wollte eigentlich nur sicherstellen, dass ich nichts Gefährliches getan habe, weil mir das nicht in den Sinn gekommen war. Aber es gibt einen Grund dafür, dass sie nicht wollen, dass Asche einfach so herumliegt", berichtet die "The View"-Moderatorin.

Whoopi stand ihrer Mutter zu Lebzeiten sehr nahe. Deshalb widmete sie ihr und ihrem ebenfalls bereits verstorbenen Bruder Clyde K. Johnson ihre Biografie "Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me". In dem Buch packt der Filmstar intime Details aus seinem Leben aus. Unter anderem gesteht sie ihren langjährigen Drogenkonsum. Diesen verheimlichte sie damals vor ihrer Mutter. "Es wäre mir so peinlich gewesen, wenn meine Mutter gewusst hätte, wie sehr mich das Koks in seinen Fängen hatte", schreibt Whoopi in ihrem Buch.

Whoopi Goldberg mit ihrer Mutter

Whoopi Goldberg, 2023

