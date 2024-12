Whoopi Goldberg scherzt über ihre drei gescheiterten Ehen

Whoopi Goldberg (69) hat in einer aktuellen Folge von "The View" über ihre drei gescheiterten Ehen gescherzt. "Ich war schon 100 Mal verheiratet [...] und konnte es nie richtig machen", sagte sie und spielte damit auf ihre früheren Beziehungen an. Während der Sendung diskutierte sie mit Co-Moderatorin Sunny Hostin und den Gast-Moderatorinnen Abby Huntsman (38) und Rachel Lindsay (39) über Liebesverhältnisse im Rampenlicht.

Rachel Lindsay, die sich gerade mitten in einer turbulenten Scheidung von ihrem "Bachelorette"-Gewinner Bryan Abasolo (44) befindet, gab zu, dass sie den öffentlichen Druck spüre, immer so zu tun, als sei alles in Ordnung, auch wenn es hinter verschlossenen Türen nicht so sei. Whoopi lobte sie für ihre Offenheit und erinnerte an ihre eigenen Ehen. "Du hast es vier Jahre lang richtig gemacht – das ist mehr, als manche Menschen schaffen", kommentierte sie und wies darauf hin, dass auch Sunny seit 26 Jahren verheiratet ist. "Manche kriegen es beim ersten Mal nicht hin, manche beim zweiten oder sogar dritten Mal nicht", fügte die "Sister Act"-Darstellerin hinzu.

Whoopi war insgesamt dreimal verheiratet. 1973, mit 18 Jahren, heiratete sie ihren ersten Ehemann Alvin Martin, ein Jahr später kam ihre Tochter Alexandrea zur Welt, doch die Ehe endete 1979. Im Jahr 1986 gab sie dem Kameramann David Claessen das Jawort, aber auch diese Ehe hielt nur zwei Jahre. Ihre dritte Ehe mit dem Schauspieler Lyle Trachtenberg schloss sie 1994, doch bereits ein Jahr später folgte die Scheidung. In einem Interview mit Piers Morgan (59) im Jahr 2011 reflektierte Whoopi über ihre gescheiterten Beziehungen: "Manche Menschen sind nicht fürs Heiraten gemacht, und ich gehöre dazu. Ich dachte, wenn ich verheiratet bin, führe ich ein normaleres Leben, aber das war nicht der Fall." Sie gestand, dass sie nur aus dem Wunsch heraus, normal zu sein, geheiratet habe – aber sie erkannte schließlich, dass eine Ehe nicht das Richtige für sie sei.

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Met-Gala 2021

