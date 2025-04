Berliner DJane HorsegiirL rockt das Coachella als Pferdefrau

Die deutsche DJane HorsegiirL, auch bekannt als Stella Stallion, wird in wenigen Tagen beim legendären Coachella-Festival in Kalifornien auftreten. Im hochkarätigen Line-up sticht die Berlinerin allein schon optisch heraus: Mit beeindruckend echt wirkender Pferdeschnauze, spitzen Öhrchen und einem herzförmigen weißen Fleck zwischen den Augen lässt sie in ihren Performances reichlich Spielraum für Fantasie. Seit ihrem Start im Jahr 2022 hat das fleischgewordene Pferdemädchen mit Songs wie "My Barn My Rules" und "materiaL hor$e" die Elektro-Dance-Szene ordentlich aufgemischt und sogar Kultclubs wie das Berghain in Berlin und das Electric Daisy Carnival in Las Vegas bespielt. Nun erreicht HorsegiirL einen weiteren Meilenstein. "Es fühlt sich surreal an, weil das Coachella so etwas wie ein Ritterschlag für Künstler ist", erzählt sie im Gespräch mit People.

HorsegiirL hält ihre wahre Identität bisher komplett geheim und bleibt konsequent in ihrer Rolle als Mensch-Pferd-Hybrid. Dass sie mit diesem tierischen Auftritt nicht jedermanns Geschmack trifft, sei ihr bewusst: "Wenn man etwas Neues oder Anderes macht, polarisiert man vielleicht – das ist aber völlig in Ordnung." Auf die Frage, wie sie zu ihrem besonderen Erscheinungsbild gekommen sei, erklärt die Musikerin lachend: "Crazy Frog und Hampton der Hamster waren Ikonen für mich, aber auch der in Deutschland sehr berühmte Hase Schnuffel hat unglaubliche Lieder gemacht. Das war sehr inspirierend." Auf dem Coachella-Festival, das als Inbegriff der Exzentrik gilt, wird sie sich damit sicher wie zu Hause fühlen und zwischen Künstlern wie Lady Gaga (39) und Charli XCX (32) schnell den Stallgeruch annehmen.

Das Coachella, 1999 gegründet, begann als eher kleines Festival für Indie- und Alternative-Musik, bevor es sich zu einem globalen Ereignis entwickelte, das mittlerweile auch für seinen ikonischen Mode- und Promifaktor bekannt ist. Es ist der Ort, an dem Musikgeschichte geschrieben wird – möglicherweise in diesem Jahr von der Berliner Newcomerin im Tierkostüm. Doch nicht nur die zusätzliche Bekanntheit durch das Festival, sondern auch der finanzielle Aspekt dürfte für HorsegiirL ein ganz besonderes Leckerli sein: Bis zu fünf Millionen Dollar sollen die Top-Acts des Events pro Wochenende einstreichen, was auch bei aufstrebenden Musikern auf eine solide Gage hoffen lässt.

Getty Images DJ HorsegiirL im März 2024 in Paris

Getty Images DJ HorsegiirL im März 2025 in London

