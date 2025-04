So viel Geld verdienten die Stars beim Coachella-Festival

Das diesjährige Coachella-Festival rückt immer näher: Ab dem 11. April treffen sich wieder Tausende Musikfans in der Wüste Kaliforniens, um ihre Lieblingskünstler zu sehen. Die Headliner können sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Es werden unter anderem Lady Gaga (39), Green Day und Post Malone (29) auftreten. Ob sich das für die Musiker auch finanziell rentiert? Wie Just Jared herausfand, kassieren die Headliner ab, während die anderen Künstler deutlich geringere Gagen erhalten. Top-Acts verdienen laut dem US-amerikanischen Magazin bis zu fünf Millionen Dollar pro Wochenende. Diese Summe soll beispielsweise Prince im Jahr 2008 für seine Auftritte erhalten haben.

Auch das Gehalt der Band Radiohead kann mithalten. Laut The New Yorker erhielten die "Creep"-Interpreten im Jahr 2017 rund vier Millionen Dollar. So viel soll auch Paul McCartney (82) im Jahr 2009 erhalten haben. Für Kendrick Lamar (37) und Lady Gaga gab es im Jahr 2017 jeweils mindestens drei Millionen Dollar. Der Rapper Eminem (52) erhielt hingegen lediglich eine Million Dollar für seinen Coachella-Auftritt im Jahr 2018.

Für die meisten Musiker lohnt sich ein Coachella-Wochenende also allemal. Nur bei der Rapperin Cardi B (32) lief das im Jahr 2018 ganz anders. Die "I like It"-Interpretin machte laut Just Jared ihr Gehalt selbst publik: Sie bekam von den Veranstaltern 70.000 Dollar pro Wochenende. Doch trotzdem machte sie keinen Gewinn. Die 32-Jährige investierte ganze 300.000 Dollar in das Bühnenbild, sodass sie sogar rote Zahlen schrieb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prince beim Coachella 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Anzeige Anzeige