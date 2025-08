Wer hat in Lorenz Büffel und Emilys Beziehung die Hosen an?

Auf der Premiere ihrer neuen Doku "Die Büffels" gewährten Lorenz Büffel (46) und seine Frau Emily Gierten einen Einblick in ihre familiären Strukturen. Seit 2019 sind die beiden ein eingespieltes Team, seit 2020 sind sie miteinander verheiratet und seit 2024 stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Im Gespräch mit Promiflash ließ Lorenz durchblicken, wer in ihrer Beziehung die Hosen anhat: "Emily ist schon die Maschine und das Gehirn unserer Familie", räumte der Entertainer ein. Und noch mehr: Für ihn sei Emily die beste Mama der Welt, die immer das Wohl ihrer Familie im Blick habe.

Die Doku-Reihe verspricht am Ende aufzuzeigen, wer tatsächlich die Fäden zieht, doch für Lorenz scheint das schon jetzt klar zu sein. "Egal, was wir machen und egal, wo ich hinfahren darf und meinen Schwachsinn verbreiten darf, ist Emily die letzte Instanz, die entscheiden darf", erklärte der Sänger, der 2022 gemeinsam mit der Party-Queen Mia Julia (38) und der Band Malle Anja die Single "Der Zug hat keine Bremse" veröffentlichte. Stattdessen betonte er immer wieder ihre zentrale Rolle als Managerin des Familienlebens und lobt ihre Hingabe, die sie den gemeinsamen Kindern entgegenbringt.

Während Lorenz, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, seit seinem ersten Hit "Johnny Däpp" 2016 also die Zuschauermassen mit seinem schrillen Auftreten auf der Bühne begeistert, hält Emily die Familie im Hintergrund auf Kurs. Über das Eheleben ist ansonsten wenig bekannt, doch aus Lorenz' Worten spricht unüberhörbar der Respekt und die Bewunderung, die er seiner Frau gegenüber empfindet. "Die Büffels" wird den Fans bald noch mehr über die Dynamik zwischen den beiden verraten: "Das wird man in dieser Doku ganz zum Schluss sehen, wer die Hosen anhat, wer der Chef ist und wer die Finanzen in der Hand hat", betonte der Sänger und zweifache Vater im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern

Musikvideo: "Lorenz Büffel" mit "Der Zug hat keine Bremse" Lorenz Büffel, 2024 auf Mallorca

