Brandunfall: Ömer Toprak spricht erstmals über Erfahrungen

Ömer Toprak hat erstmals ausführlich über den dramatischen Brandunfall gesprochen, den er 2009 als junger Fußballer nur knapp überlebte. In einem exklusiven Interview mit dem Stern schilderte der ehemalige Bundesliga-Profi, wie sein Kartfahrzeug nach einem Zusammenstoß plötzlich in Flammen stand. "Ich lag auf dem Asphalt, im brennenden Benzin, und dachte nur: Hoffentlich überlebe ich das und kann wieder Fußball spielen", erinnerte sich der heute 36-Jährige. 40 Prozent seiner Haut wurden bei dem Unfall verbrannt, und es drohte ihm sogar eine Amputation.

Wochenlang lag Ömer in der Klinik, wo er nicht nur körperlich, sondern auch mental an seine Grenzen stieß. Besonders sein rechtes Sprunggelenk war schwer geschädigt, mit abgestorbenem Gewebe und zerstörten Nerven. "Das war meine größte Baustelle. Es hat so schlimm gerochen. Verbranntes Fleisch hat einen eigenartigen, abstoßenden Geruch", erzählte er. Trotz aller Widrigkeiten ließ er sich nicht entmutigen: Der Gedanke daran, eines Tages wieder Fußball zu spielen, gab ihm die nötige Kraft und den Willen, sich zurückzukämpfen.

Nur ein Jahr nach dem Unfall kehrte er aufs Spielfeld zurück und spielte in der Folge für Vereine wie den SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Heute arbeitet Ömer daran, seine Erfahrung auf der Trainerbank weiterzugeben. Der ehemalige Innenverteidiger macht derzeit seine A-Lizenz als Trainer. Rückblickend sieht er das Schicksal als Ansporn: "Für meinen Traum wollte ich kämpfen."

