"Die Hölle": Justine Dippl und ihre Kinder sind krank

Justine Dippl, bekannt durch Das Sommerhaus der Stars, erzählt in einer ergreifenden Instagram-Story, dass sie und ihre Kinder aktuell erkrankt seien. "Wir haben Influenza A", erklärt die Influencerin sichtlich mitgenommen und beschreibt die derzeitige gesundheitliche Situation als "die Hölle". "Uns geht's allen wirklich schlecht", verrät sie und betont, dass sie vor allem unter Symptomen wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber leiden.

In einem weiteren Update nimmt Justine ihre Community mit zum Arztbesuch und betont, wie schlimm die letzten Tage für die ganze Familie gewesen seien. "Wir können nur liegen und schlafen", erklärt sie und fügt hinzu, dass sie und ihre Kinder kaum Kraft hätten, den Alltag zu bewältigen. Ihre Follower würden ihr in den Privatnachrichten viel Mitgefühl zeigen und Genesungswünsche schicken. Besonders für Justine, die ihren Alltag als Mutter oft öffentlich teilt, scheinen diese schwierigen Tage eine große Herausforderung zu sein.

Justine lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben – mit all den Höhen und Tiefen, die das Leben als Mutter mit sich bringt. Besonders die Trennung von Arben Zekic rückte zuletzt durch eine öffentliche Schlammschlacht in den Fokus. Was sie für viele so greifbar macht, ist ihre Offenheit – selbst dann, wenn das Leben gerade nicht nur schöne Seiten zeigt. Sobald es ihr und den Kindern besser geht, wird sie sich sicherlich wie gewohnt bei ihrer Community zurückmelden.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_heindle Justine Dippl, TV-Bekanntheit

