Nur Lügen? Justine Dippl macht Ex Arben deutliche Ansage

In dem Streit zwischen Justine Dippl und ihrem Ex-Partner Arben Zekic scheint kein Ende in Sicht. Nachdem sich die Familienmutter vor wenigen Tagen völlig aufgebracht darüber äußerte, dass sie sich nach der Trennung aktuell an dem tiefsten Punkt ihres bisherigen Lebens befinde – während er angeblich zeitgleich im Internet unterwegs ist, um mit fremden Frauen zu flirten – macht sie Arben nun eine deutliche Ansage: "Arben, an deiner Stelle würde ich wirklich die Wahrheit erzählen und nicht die Sachen alle verdrehen, weil richtig: Ich habe dich damit konfrontiert, nicht irgendwelche Leute [...], weil du auf dem Weg zu mir warst, mit den Kindern zusammen und währenddessen einer Frau schreibst, wie du sie am Wochenende gerne mit deinem Kumpel pimpern würdest", spricht Justine in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Das sind keine Lügengeschichten, sondern das sind Tatsachen und ich kann sie hier auch gerne aufdecken."

Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin habe versucht, ihrem Ex nach der Trennung vor wenigen Wochen entgegenzukommen, alles zu klären und zum Wohle ihrer gemeinsamen Kinder ein gutes Miteinander zu schaffen. Er habe sie währenddessen einfach nur "gedemütigt" und mit anderen Frauen geschrieben. Arbens Interaktion mit ihnen habe Justine mit eigenen Augen schwarz auf weiß im Chat gesehen – daraufhin habe sie ihn angesprochen und er wiederum habe laut der Reality-TV-Bekanntheit alles abgestritten und erklärt, er "verarscht die doch nur". Weiter erklärt Justine, dass sie nicht darauf aus sei, eine öffentliche Schlammschlacht zu führen, doch sie werde sich nicht länger vorführen lassen: "Ich appelliere an dich: [...] Du weißt selber, dass dein Lügengerüst mit all dem, was ich über dich auspacken könnte, komplett zusammenfällt. [...] Ich habe es nicht nötig zu lügen, ich bin ehrlich. [...] Ich möchte dir jetzt noch mal die Chance geben, darüber nachzudenken und dann kannst du die Wahrheit erzählen, weil sonst werde ich das tun", betont sie. In dem Fall werde sie alle Beweise öffentlich machen.

Zudem regt sich die Brünette über Arbens Behauptung auf, er leide nach dem Beziehungsende an Angstzuständen und Depressionen. Das sei "völliger Schwachsinn". "Das Einzige, was du bist: Du bist ein hochgradiger Narzisst und du brauchst dringend Hilfe", wirft sie Arben an den Kopf. Anders als er behaupte, seien sie und die gemeinsamen Kinder die Leidtragenden. Er versuche jetzt nur, den Spieß umzudrehen, ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben, dabei habe er sich entschieden zu gehen. "Ich wollte das nie, ich wollte, dass wir zusammenbleiben, egal, welche Fehler gewesen sind. Ich habe ihm immer wieder verziehen", gibt Justine zu verstehen.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / arben.zekic10 Arben Zekic, Ex-Partner von Justine Dippl

