Nach Trennung: Justine Dippl macht Liebeserklärung an Kids

Justine Dippl macht derzeit eine schwere Zeit durch: Vor rund einer Woche verkündete die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit die Trennung von ihrem Ehemann und dem Vater ihrer zwei Kinder, Arben Zekic. Inmitten des Herzschmerzes findet die TV-Berühmtheit nun Trost in ihren Sprösslingen. In einem Beitrag auf Instagram verfasst die stolze Mama rührende Zeilen an ihre Kids: "Ich liebe euch unendlich, meine beiden Lieblinge. Ihr gebt mir so viel Kraft, das ist mit Worten nicht zu erklären."

Sich jetzt voll und ganz auf ihre Kinder zu konzentrieren, tut Justine gut, wie sie in dem Netzbeitrag klarmacht: "Jedes Lachen, jede neue Erfahrung, die ich mit euch teile, macht mich so stolz. Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist." Dass sie trotz der zerrütteten Beziehung zu Arben nicht allein ist, gibt ihr Kraft und stimmt sie dankbar: "Ich danke dem lieben Gott von ganzem Herzen, ihr seid das schönste Geschenk in meinem Leben."

Um nicht nur emotional, sondern auch räumlich von ihrem Ex Abstand zu gewinnen, fasste das Reality-Sternchen vor einigen Tagen einen Entschluss: raus aus ihrem gewohnten Umfeld und rein ins Urlaubsabenteuer. Mit im Gepäck: ihre zwei Kinder. "Ich hab jetzt die Koffer von meinen Kindern gepackt und wir fahren jetzt in den Urlaub. Wir machen erst mal eine Auszeit und gehen irgendwo anders hin. Hier hält mich gerade nichts mehr – ich muss hier raus", meldete sich Justine mit ihrem Entschluss bei ihrer Instagram-Community.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im September 2022

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

