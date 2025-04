Justine Dippl bekommt aktuell keinen Unterhalt von Ex Arben

Justine Dippl hat in einer Instagram-Fragerunde offen darüber gesprochen, wie schwierig ihre aktuelle Lebenssituation ist. Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Arben Zekic im Februar dieses Jahres steht die Reality-TV-Bekanntheit angeblich finanziell ohne Hilfe da. "Ich muss ja alles hier alleine stemmen, das ganze Haus, die Unkosten und bekomme aktuell noch keine Unterstützung – also keinen Unterhalt", verriet sie ihren Followern. Besonders belastend sei die Situation auch, weil sie sich um ihre zwei kleinen Kinder kümmern müsse und daher keine Möglichkeit habe, arbeiten zu gehen.

Seit der plötzlichen Trennung des Reality-Paares machen sich die beiden im Netz immer wieder schwere Vorwürfe – unter anderem warf die Ex von Joey Heindle (31) ihrem Verflossenen vor, mit anderen Frauen geschrieben zu haben, was dieser allerdings abstritt. "Ich appelliere an dich: [...] Du weißt selber, dass dein Lügengerüst mit all dem, was ich über dich auspacken könnte, komplett zusammenfällt. [...] Ich habe es nicht nötig zu lügen, ich bin ehrlich. [...] Ich möchte dir jetzt noch mal die Chance geben, darüber nachzudenken, und dann kannst du die Wahrheit erzählen, weil sonst werde ich das tun", wetterte sie im Netz.

Im Februar bestätigte Justine das Ehe-Aus auf Instagram. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", stellte sie klar und betonte, dass die Trennung für sie sehr überraschend kam. "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen […] Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal welche Höhen und Tiefen kommen", erklärte sie damals unter Tränen.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

