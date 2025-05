"Auch nur ein Mensch": Justine Dippl erlebte mentales Tief

Justine Dippl hat in einer emotionalen Instagram-Story über eine schwierige Zeit gesprochen, die sie in der vergangenen Zeit durchlebt hat. Die Influencerin erklärte, warum es plötzlich ruhiger um sie geworden war. "Es war ziemlich viel in den letzten Monaten, und irgendwie kam das so auf einen Schlag, dass ich jetzt einfach mal für mich meine Zeit gebraucht habe", gab sie offen zu. Sie habe sich sogar ungesund ernährt und sei an einem Punkt gewesen, an dem sie sich selbst völlig egal war. "Ich bin auch nur ein Mensch", betonte Justine und entschuldigte sich bei ihren Fans für die Auszeit.

Justine erklärte weiter, dass es nicht an äußeren Umständen gelegen habe, sondern vielmehr an einer inneren Leere, die sie überrascht habe. "Obwohl eigentlich alles gut ist, die Kinder sind gesund, das Wetter ist schön", sagte sie und fügte hinzu, dass es sich nicht um Depressionen gehandelt habe, sondern um eine Phase, in der sie sich nicht wohl mit allem fühlte. Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bekam sie jedoch aus ihrem Umfeld. Eine Freundin war extra nach Bremen gereist, um ihr hilfreiche Impulse zu geben.

Die vergangenen Monate waren für Justine von turbulenten Ereignissen geprägt. Im Februar gab sie die Trennung von ihrem Ex-Partner Arben Zekic bekannt. Obwohl die beiden gemeinsame Kinder haben, scheinen sie momentan nicht an einem Strang zu ziehen. Angeblich habe Arben seiner Ex-Freundin sogar das Jugendamt auf den Hals gehetzt. Er soll behauptet haben, Justine gehe am Wochenende häufig feiern und vernachlässige die Kinder. Diese Vorwürfe wies sie von sich und behauptete genau das Gegenteil. "Er ist jedes Wochenende betrunken in irgendwelchen Diskotheken unterwegs, sodass ich sogar schon Nachrichten von Frauen kriege, dass er doch lieber Unterhalt zahlen solle", ärgerte sie sich auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige