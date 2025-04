Ex-Partner hetzt Justine Dippl das Jugendamt auf den Hals

Justine Dippl ist komplett fassungslos. In ihrer Instagram-Story verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr Ex Arben Zekic nun das Jugendamt eingeschaltet habe, um sie angeblich schlecht dastehen zu lassen. Wie Justine berichtet, habe sich die Behörde kürzlich bei ihr gemeldet und sie mit Anschuldigungen konfrontiert, die ihr Ex aufgebracht haben soll. Arben soll behauptet haben, Justine würde an den Wochenenden regelmäßig feiern und trinken gehen und ihre Kinder dadurch vernachlässigen. Laut Justine sei die Situation genau umgekehrt: "Er ist jedes Wochenende betrunken in irgendwelchen Diskotheken unterwegs, dass ich sogar schon Nachrichten von Frauen kriege, dass er doch lieber Unterhalt zahlen solle."

Die überraschende Aktion ihres Ex-Mannes kommt für Justine nicht aus dem Nichts. Wie sie weiter erklärt, habe Arben in den vergangenen Tagen plötzlich per E-Mail Kontakt zu ihren Kindern eingefordert, obwohl er seit der Trennung keinerlei Interesse gezeigt habe. Die Ex-Sommerhaus-Kandidatin vermutet hinter seinem Kontakt mit dem Jugendamt nun also einen Versuch, sie unter Druck zu setzen. Hinzu komme, dass Arben trotz mehrfacher Aufforderung nicht die Rate des gemeinsamen Autos bezahlt habe, weswegen es abgeholt wurde und Justine mit den Kids jetzt kein Fahrzeug habe. Die Zweifach-Mama ist total sauer: "Er entzieht sich jeglicher väterlicher Pflichten und obendrauf versucht er, uns noch Steine in den Weg zu legen – fragt mich per E-Mail, ob die Kinder etwas brauchen und nebenbei lässt er zu, dass uns das Auto weggenommen wird."

Doch das ist nicht alles! Schon zuvor hat sich Justine darüber beschwert, dass Arben angeblich keinen Unterhalt zahlt und sie für alles alleine aufkommen müsse. "Ich muss ja alles hier alleine stemmen, das ganze Haus, die Unkosten und bekomme aktuell noch keine Unterstützung – also keinen Unterhalt", wetterte sie im Netz. Wegen der Kinder könne sie aktuell auch nicht arbeiten gehen, um Geld dazuzuverdienen. Die 36-Jährige und der Amateur-Fußballer waren seit 2021 liiert gewesen und haben erst vergangenes Jahr ihr zweites Kind auf der Welt begrüßt. Nach außen hin wirkten die beiden stets happy, weswegen die Trennung im Februar für viele sehr überraschend kam. Doch hinter den Kulissen schien der Haussegen seit Wochen schief zu hängen – wie die vielen gegenseitigen Anschuldigungen, die sich die zwei seither machen, deutlich machen.

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im September 2022

