Essen ist für Alexander Zverev "reine Zeitverschwendung"

Alexander Zverev (27), einer der erfolgreichsten Tennisspieler Deutschlands, sorgte kürzlich mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen. In Johannes B. Kerners (60) MagentaTV-Format "Bestbesetzung" verriet der 26-jährige Spitzenathlet, dass er kaum Freude am Essen hat. "Für mich ist Essen Zeitverschwendung", erklärte der Olympiasieger von 2021. Seine Abneigung geht sogar so weit, dass er sich wünscht, nicht mehr essen zu müssen: "Wenn man mir eine Pille geben könnte und ich müsste nie wieder essen – ich würde sie nehmen." Auch im Urlaub bleibt er seinem ungewöhnlichen Essverhalten treu. Statt sich kulinarischen Genüssen hinzugeben und entsprechend an Gewicht zuzulegen, kehrt er leichter als zuvor aus dem Urlaub zurück.

Neben diesem persönlichen Einblick sprach Alexander in der Sendung auch über seine aktuelle sportliche Situation. Nach der Finalteilnahme bei den Australian Open zu Jahresbeginn durchlebt der Athlet derzeit ein kleines Leistungstief. Zuletzt schied er beim Masters-1000-Turnier in Miami im Achtelfinale gegen den französischen Nachwuchsstar Arthur Fils aus. Rückblickend räumte der Tennis-Star ein, dass sein Körper und vor allem sein Kopf nach intensiven Turnieren mehr Erholung gebraucht hätten: "Ich hab’s echt verkackt, kann man so sagen." Alexander erklärte, dass eine komplette Auszeit von zwei Wochen hinsichtlich der Ergebnisse wohl besser gewesen wäre.

Alexander zeigt sich immer wieder als disziplinierter und ehrgeiziger Sportler, der oft persönliche Vorlieben und Annehmlichkeiten hinten anstellt, um sich voll auf seine Karriere zu konzentrieren. 2021 krönte er diesen Einsatz mit seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio, ein Meilenstein in seiner Karriere. Der in Hamburg geborene Athlet gilt als eher zurückhaltend, was private Angelegenheiten betrifft, sprach aber im gleichen Interview über seine Zukunftspläne mit seiner Freundin Sophia Thomalla (35): "Ich möchte eine Riesenfamilie haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev, Tennisspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2024

Anzeige Anzeige