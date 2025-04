Trotz Jens Rauch-Abneigung: Ben Affleck mit Fluppe gesichtet

Ben Affleck (52) wurde bei der Arbeit an einem neuen Projekt gesichtet – und das mit Zigarette in der Hand. Der Regisseur und Schauspieler begutachtete während eines Location-Scoutings potenzielle Drehorte. Das zeigen neue Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Seine Vorliebe für Nikotin scheint nicht auf Begeisterung zu stoßen. Vor allem seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) soll seinen Umgang mit dem Rauchen kritisch sehen und klare Regeln aufgestellt haben.

Angeblich habe sie dem Filmstar sogar untersagt, in der Nähe ihrer gemeinsamen Kinder zu rauchen. "Sie nörgelt ständig daran herum, dass er nach Rauch riecht und wie ekelhaft diese Angewohnheit ist", meint ein Insider laut OK! Magazine zu wissen und betont, dass sich die "30 über Nacht"-Darstellerin aber auch Sorgen um ihren früheren Ehemann mache: "Ihre größte Angst gilt seiner Gesundheit. Sie ist entsetzt, dass er seinen Körper so behandelt."

Ben und Jennifer waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Für sie hörte der Hollywoodstar 2005 sogar mit dem Rauchen auf, griff nach der Scheidung jedoch wieder zum Glimmstängel. In einem früheren Interview mit der New York Times äußerte sich Ben dazu folgendermaßen: "Menschen mit zwanghaftem Verhalten wie ich haben ständig eine Art von Unwohlsein, das sie zu vertreiben versuchen. [...] Es ist ein Teufelskreis, den man nicht durchbrechen kann. So ist es zumindest bei mir gewesen."

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner bei der Vanity Fair Oscar Party 2014

