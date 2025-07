Nach Trennung von Ben: Flirtet Jennifer Lopez hier etwa?

Jennifer Lopez (56) sorgt wenige Tage vor ihrem Geburtstag für Schlagzeilen: In einem auf Instagram geteilten Video zeigte sich die Sängerin flirtend mit dem Unternehmer Francois Reihani. Der Gründer des Restaurants La La Land Kind Cafe aus Kalifornien bekam dabei von J.Lo höchstpersönlich ein Stück Torte ins Gesicht gedrückt – eine Szene, die an den Brauch erinnert, den viele Paare am Hochzeitstag pflegen. Anlass war eine Promotion für ihren Geburtstag am 24. Juli, bei der Jennifer einen speziellen Latte des Cafés, den "JLo Birthday Cake Latte", vorstellte. Das Getränk ist Teil einer Aktion, die Fans die Chance bietet, VIP-Tickets für J.Los kommende Las-Vegas-Konzerte zu gewinnen.

Die Trennung von ihrem vierten Ehemann Ben Affleck (52) ist inzwischen sieben Monate her, und J.Lo scheint das Kapitel abgeschlossen zu haben. Auf einem Konzert witzelte sie kürzlich über das Thema Heirat: "Ich glaube, ich bin damit durch." Die Ehe mit Ben, die 2022 begann, endete offiziell im Januar 2025. Ihre Karriere steht bei der Sängerin nun wieder im Fokus: Mit ihrer "Up All Night"-Tour tritt sie aktuell in Europa und bald in weiteren Ländern weltweit auf, bevor sie Ende des Jahres für eine Residency in Las Vegas zurückkehrt. Trotz des Trubels auf der Bühne zeigt Jennifer, dass sie sich auch abseits davon charmant und lebendig präsentiert.

Francois, ein vielversprechender Jungunternehmer, wirkt dabei wie ein passender Gegenpol. Der Gründer von La La Land Kind Cafe hat sich mit seinem sozialen Engagement für Pflegekinder einen Namen gemacht. Neben seinen geschäftlichen Erfolgen betont er in Interviews regelmäßig die Bedeutung von Freundlichkeit und Unterstützung. Ob es zwischen dem charismatischen Unternehmer und der Sängerin funkt, bleibt abzuwarten, doch die beiden zeigten sich in dem kurzen Clip sichtlich gut gelaunt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Francois Reihani albern mit einer Torte herum

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Francois Reihani im La La Land Kind Cafe