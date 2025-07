Details zu Gwyneth Paltrows Romanze mit Ben Affleck enthüllt

Gwyneth Paltrow (52) und Ben Affleck (52) waren in den späten 1990er-Jahren mehr als nur Kollegen. Die beiden Hollywoodstars führten eine dreijährige On-off-Beziehung, die 1999 endete. Eine neue Biografie mit dem Titel "Gwyneth: The Biography", die People vor der Veröffentlichung vorliegt, enthüllt nun bislang unbekannte Details über die turbulente Zeit des ehemaligen Paares. Laut Buchautorin Amy Odell begegnete die Schauspielerin dem Filmstar, als sie gerade frisch getrennt war, während Ben kurz zuvor mit seinem Film "Good Will Hunting" für Aufsehen gesorgt hatte. Doch gewisse Probleme des Oscarpreisträgers kamen sofort zum Vorschein.

Die Autorin, deren Werk auf 220 Quellen basiert, schreibt: "Ben kämpfte mit Alkohol- und Spielsucht, als er Gwyneth kennenlernte. Ihre Freunde hatten Vorbehalte ihm gegenüber, weil er ihre Zuneigung nicht immer erwiderte. Manchmal schien er mehr daran interessiert zu sein, mit den Jungs bei ihm zu Hause Videospiele zu spielen, als mit Gwyneth zusammen zu sein." Eine Eigenschaft von Ben schien die heutige Marvel-Bekanntheit aber sehr wertzuschätzen. "Sie sprach offen darüber, wie sehr sie ihr Sexleben genoss", heißt es in der Biografie.

Schon in der Vergangenheit plauderte Gwyneth offen über ihre Beziehungen mit Hollywood-Größen. Neben Ben war sie auch mit Brad Pitt (61) liiert, mit dem sie sich sogar verlobte. Zu Gast im "Call Her Daddy"-Podcast bat Gastgeberin Alex Cooper sie, die beiden Frauenschwärme zu vergleichen. Die Blondine entgegnete: "Das ist wirklich schwer. Brad war der Typ, bei dem die Chemie stimmt, die Liebe deines Lebens, der Typ, mit dem man zusammen ist. Und Ben war technisch hervorragend."

858821 Ben Affleck und Gwyneth Paltrow, 1998

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999