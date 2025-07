Jennifer Garner: Er war Überraschungsgast beim Familienessen

Jennifer Garner (53) und Bradley Cooper (50) haben kürzlich einen gemeinsamen Abend verbracht. Im Restaurant "Nobu" in Malibu genossen die beiden Schauspieler ein Dinner in familiärer Runde, wie Bilder zeigen, die Gala vorliegen. Jennifer war in Begleitung ihrer Kinder Violet (19) und Samuel (13), während Bradley von seiner Tochter Lea (8) begleitet wurde. Nach dem Abendessen endete der gemeinsame Abend jedoch nicht. Die Gruppe, die offensichtlich Spaß hatte, setzte diesen in Jennifers Wagen fort, wobei sie selbst am Steuer saß, Bradley den Beifahrersitz einnahm und die Kinder auf der Rückbank ein ausgelassenes Bild abgaben.

Das Wiedersehen der beiden Hollywood-Stars war nicht nur ein emotionaler Moment für sie, sondern auch ein Anlass, ihre langjährige Freundschaft in Erinnerung zu rufen. Jennifer und Bradley hatten vor Jahren gemeinsam für die Serie "Alias – Die Agentin" gearbeitet, die von 2001 bis 2006 lief. Seither pflegen die Schauspieler eine enge Beziehung abseits der Kamera, wie Gala berichtet. Besonders bemerkenswert war bei diesem Treffen die Harmonie zwischen ihren Kindern, was das Familiendinner noch unvergesslicher machte.

Bradley, der nicht nur durch seine Schauspielrollen, sondern auch als Regisseur und Produzent glänzt, ist bekannt für seine enge Bindung zu seiner Tochter Lea, deren Mutter das Model Irina Shayk (39) ist. Jennifer Garner, die für ihre warmherzige Art geschätzt wird, ist stolze Mutter von drei Kindern aus ihrer vergangenen Ehe mit Ben Affleck (52). Ihre Priorität liegt seit jeher darauf, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Die beiden Stars scheinen auch abseits des Rampenlichts mit viel Herz und Humor ihr Privatleben zu genießen.

