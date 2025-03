Ex Jennifer Garner inspiriert Ben Affleck zu mehr Fitness

Wie Ok! Magazine berichtet, scheint Ben Affleck (52) aktuell eine beeindruckende Transformation durchzumachen – körperlich und mental. Berichten zufolge ist seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) dabei ein zentraler Faktor, denn sie soll ihn nicht nur motivieren, sondern ihm auch mit Trainingstipps zur Seite stehen. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle als Elektra in "Deadpool & Wolverine" intensiv trainierte, hat offenbar ihr Wissen an Ben weitergegeben. Er bereitet sich derzeit auf seine neue Rolle im Film "Animals" vor und trainiert dafür unter anderem mit Kraftübungen, Joggen, Boxtraining und sogar Martial-Arts-Techniken. Laut einem Insider tut ihm der sportliche Rhythmus auch emotional gut: "Nach einem Workout geht es ihm immer besser."

Seine Fitnessreise steht im Gegensatz zu den Herausforderungen, die er während seiner Ehe mit Jennifer Lopez (55) erlebt hat. Während die Sängerin laut Insidern anfänglich versuchte, ihn zur gemeinsamen Fitness zu animieren, habe Ben das Training letztlich schleifen lassen. Das berichtet das Magazin. Mittlerweile ist er dank seiner Ex Jennifer Garner wieder zurück im Gym und arbeitet fleißig an seiner Form. Jennifer, die aktuell mit dem Unternehmer John Miller liiert ist, soll eine wichtige Stütze für Ben in schwierigen Zeiten sein.

Jennifer Garner und Ben Affleck galten während ihrer Ehe als eines der beliebtesten Paare Hollywoods, trennten sich jedoch 2015 nach zehn Jahren Ehe. Trotz der Trennung pflegen sie ein enges Verhältnis, das vor allem durch die Erziehung ihrer Kinder geprägt ist. Jennifer ist bekannt dafür, immer ein harmonisches Familienleben anzustreben, auch wenn ihr eigenes Liebesleben dabei oft im Hintergrund stand. Ben wiederum hat in der Vergangenheit offen über seine Kämpfe mit Alkohol und seine starken emotionalen Bindungen zu seiner ehemaligen Lebenspartnerin gesprochen. Diese Verbundenheit scheint auch jetzt noch eine wichtige Rolle für beide zu spielen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Afleck im März 2018

