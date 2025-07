Singt Jennifer Lopez hier etwa von ihrem Ex Ben Affleck?

Jennifer Lopez (55) hat bei einem Konzert in Pontevedra, Spanien, ihren neuen Song "Wreckage of You" erstmals live performt und das Publikum mit sehr persönlichen Einblicken berührt. Die Sängerin erklärte auf der Bühne, dass der Titel in einer schlaflosen Nacht entstanden sei und von einer schmerzhaften Trennung inspiriert wurde. Mit emotionalen Textzeilen wie "Danke für die Narben, die du auf meinem Herzen hinterlassen hast" schien die 55-Jährige eindeutig auf einen Ex-Partner anzuspielen. Besonders aufsehenerregend war eine Passage, in der sie sang: "Jetzt sieh zu, wie ich aus den Trümmern von dir herausklettere."

Diese Worte werden von vielen als Anspielung auf Ben Affleck (52) interpretiert, den Schauspieler, mit dem Jennifer zwei Jahre verheiratet war und von dem sie sich erst vor wenigen Monaten scheiden ließ. In Interviews hatte der "On the Floor"-Star bereits erzählt, wie herausfordernd die Trennung für sie und ihre Familie war – und zeigte sich trotz allem stolz darauf, ihre Zwillinge durch diese schwierige Zeit geführt zu haben. Ihr neues Lied scheint genau diese Emotionen aufzugreifen: die Verletzlichkeit, aber auch die Stärke, die sie aus der Krise schöpfte. Nach ihrem Auftritt reiste Jennifer weiter zu ihrem nächsten Konzert in Cadiz, wo ihre aktuelle Europa-Tour fortgesetzt wird.

Bereits in der Vergangenheit hat Jennifer ihre Beziehungen in ihrer Musik verarbeitet – so auch in ihrem Album "This Is Me… Now" aus dem Jahr 2024. Es gilt als Fortsetzung eines früheren Werks, das ihre erste Romanze mit Ben dokumentierte. Das Paar war erstmals in den frühen 2000er-Jahren zusammen, fand 2021 wieder zueinander und heiratete 2022. Doch wie schon damals hielt die Beziehung nicht. Es bleibt abzuwarten, wie Jennifer musikalisch auf diese Phase ihres Lebens zurückblicken wird – doch ihre Stärke und die Fähigkeit, Schmerz in Kunst zu verwandeln, hat sie längst bewiesen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003