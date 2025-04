TV-Produzent Guillermo Del Bosque verkündet den eigenen Tod

Der bekannte TV-Produzent Guillermo del Bosque, in der Branche liebevoll als Memo bekannt, ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht überbrachte der Mexikaner selbst posthum über einen Beitrag auf Instagram. "Heute möchte ich mitteilen, dass ich das Ende meines Lebens erreicht habe", schrieb er und fügte hinzu, dass er seinen Kampf gegen den Krebs beendet habe: "Krebs war ein sehr harter Kampf, den ich mit allem, was ich konnte, kämpfte, aber Gott hat entschieden, dass diese Krankheit mich nicht mehr verletzen wird." 2017 wurde Memo, der unter anderem für die mexikanische Version von "Familien-Duell" verantwortlich war, mit dem Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Seit 2020 soll er in Remission gewesen sein. Anfang dieses Jahres erklärte er jedoch, dass er zurzeit wieder unter gesundheitlichen Problemen leide.

Guillermo nutzte seinen letzten Beitrag, um sich bei Gott, seiner Familie und seinen Freunden zu bedanken: "Ich bin dankbar, dass ich seit meiner Diagnose 2017 weiterleben durfte und wertvolle Zeit mit meinen Kindern und meiner Ehefrau Vica verbringen konnte." Außerdem bedankte er sich für die Liebe und den Beistand seines Umfeldes während der schwierigen Jahre. Unter seinen Fans und Kollegen hinterlässt er nicht nur den Eindruck eines kreativen Produzenten, sondern auch eines Mannes, der in seinen Beziehungen zu anderen viel Wärme und Dankbarkeit ausstrahlte.

Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche Fans, Freunde und Wegbegleiter zu Wort, um Abschied von Memo zu nehmen. "Memo, mein Lieber. Mir fehlen die Worte, um dir zu danken, wie viel ich während unserer Zeit auf Telehit gelernt habe. Immer ein Vorreiter, innovativ, keine Angst davor, was die Leute sagen werden. Ich drücke dich fest, wo auch immer du bist", schreibt beispielsweise eine Kollegin des Produzenten.

Instagram / memodelbosquetv Guillermo Del Bosque, TV-Produzent

Instagram / memodelbosquetv Guillermo Del Bosque, Februar 2025

