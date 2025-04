Baby-Gerücht: Wird Rafael Nadal etwa zum zweiten Mal Vater?

Der Tennisstar Rafael Nadal (38) soll laut Berichten des spanischen Magazins Semana erneut Vater werden. Wie Bilder der Zeitung zeigen, ist bei seiner Partnerin María Francisca Perelló bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen. Neben den Fotos will das Magazin jedoch auch aus dem Umfeld des Paars die Babynews erfahren haben. Laut Insidern könnte die Familie schon in diesem Sommer Zuwachs bekommen. Der Grand-Slam-Sieger und die Generaldirektorin haben sich bisher jedoch noch nicht persönlich geäußert.

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, würde dies für Rafael und María Francisca, die auch Mery oder Xisca genannt wird, das Familienglück weiter perfektionieren. Seit Oktober 2022 sind sie bereits stolze Eltern ihres Sohnes Rafa. Dass sie sich ein Geschwisterchen für ihren Sohnemann wünschen, ist schon länger bekannt. Nach Rafaels Karriereende im Spitzensport im vergangenen Jahr erklärten beide mehrfach, dass ihnen die Familie jetzt an erster Stelle stehe.

Bereits in der Vergangenheit hatte Rafael betont, wie sehr ihn das Vatersein bereichert. "Alles ist neu und voller Überraschungen, aber vor allem unglaublich schön", schwärmte er im März 2024 in einem Interview mit E! News über die Erfahrungen mit seinem Sohn. Sowohl Rafael als auch Xisca sind bekannt dafür, ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen und ihr Familienglück abseits des Rampenlichts zu genießen. Ihre Liebesgeschichte begann 2005 und mit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 legten sie den Grundstein für die Familie, die sie sich beide immer gewünscht hatten. Nun könnte ein weiteres Kapitel in diesem Glück folgen.

Getty Images María Francisca Perelló und Rafael Nadal, April 2024

Fundacion Rafa Nadal via Getty Images Rafael Nadal und María Francisca Perelló an ihrem Hochzeitstag im Oktober 2019

