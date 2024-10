Explodierende Ticketpreise bei Rafael Nadals letztem Turnier

Rafael Nadal (38) hat vor wenigen Tagen offiziell das Ende seiner Tennis-Karriere angekündigt. Der Spanier wird beim Davis Cup vom 19. bis 24. November in Malaga zum allerletzten Mal auf dem Platz stehen. Dort wird er noch einmal für sein Heimatland Spanien antreten. Die Ankündigung sorgte für einen Ansturm auf die Tickets, sodass insbesondere die Preise auf dem Schwarzmarkt immens stiegen. Für das Viertelfinalspiel zwischen Spanien und den Niederlanden am 19. November liegen die günstigsten Tickets auf der Wiederverkaufsplattform Viagogo bei knapp 2.000 Euro. Das teuerste Ticket kostet über 141.000 Euro – und das alles für einen Platz mit guter Sicht.

Rafaels Entscheidung, sich aus dem professionellen Tennis zurückzuziehen, kommt nicht ganz unerwartet. Schon im Frühling äußerte er gesundheitliche Bedenken: "Mein Leben und Körper senden mir schon eine lange Zeit Signale." Die letzten zwei Jahre des Profisportlers waren von anhaltenden Muskelproblemen im Oberschenkel und in der Hüfte geprägt, die seine Leistung stark beeinträchtigten. In seiner Ankündigung machte der 38-Jährige klar, dass er nicht mehr in der Lage sei, ohne Einschränkungen zu spielen. Sein beeindruckendes sportliches Erbe umfasst 22 Grand-Slam-Titel, darunter 14 Siege bei den French Open, und eine langjährige Führung als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.

Rafaels Rücktritt sorgte nicht nur für Traurigkeit unter seinen Fans, sondern rief auch bewegende Reaktionen bei seinen Weggefährten hervor. Roger Federer (43), langjähriger Rivale und Freund des Spaniers, meldete sich nach der Verkündung mit emotionalen Zeilen auf Instagram zu Wort. "Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde", schrieb Roger unter Rafaels Abschiedsvideo. Trotz ihrer harten Wettkämpfe auf dem Platz war das Verhältnis der beiden sportlich bedeutenden Männer von Respekt und Freundschaft geprägt.

Getty Images Rafael Nadal, Sportler

Getty Images Rafael Nadal und Roger Federer beim Laver Cup in London im September 2022

