Rafael Nadal verliert das allerletzte Spiel seiner Karriere

Es war ein trauriger Abend für Rafael Nadal (38). Beim Davis Cup in Malaga trat der Tennisprofi am Dienstagabend gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp an. Doch das Glück war nicht auf seiner Seite. In zwei Sätzen verlor er gegen die Nummer 80 auf der Weltrangliste. Wie CBC berichtet, war der Spanier nach der Partie sichtlich emotional, als er sich von den Zuschauern verabschiedete. Mit Tränen in den Augen winkte er seinen Fans zu, die ihn mit tosendem Applaus ehrten.

Kurz danach verloren auch Marcel Granollers und Carlos Alcaraz im Doppel gegen ihre niederländischen Konkurrenten, sodass die spanische Mannschaft komplett aus dem Turnier ausschied und Rafael keine Chance auf ein weiteres Spiel hat. In einer Pressekonferenz, der auch der Fernsehsender beiwohnte, erklärte der 38-Jährige ganz trocken: "Ich habe mein erstes Spiel im Davis Cup verloren, und ich habe mein letztes verloren. So schließt sich der Kreis." Dass er das Turnier zwischen diesen beiden Spielen insgesamt fünfmal gewonnen hat, ließ der Athlet unerwähnt.

Rafael verkündete bereits im Oktober, dass er nach dem Davis Cup seine Karriere beenden würde. "Ich bin hier, um euch wissen zu lassen, dass ich vom professionellen Tennis zurücktreten werde", offenbarte er in einem Clip auf X. Dabei gab der Sportler ganz offen zu, dass er inzwischen nicht mehr so leistungsstark sei: "Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre. Ich glaube, ich war nicht mehr in der Lage, ohne Einschränkungen zu spielen."

Getty Images Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Marcel Granollers, spanische Tennisprofis

Getty Images Rafael Nadal, Tennisspieler

