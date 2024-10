Tennis-Legende Rafael Nadal verkündet sein Karriereende

Eine weitere Legende verabschiedet sich: Rafael Nadal (38) gibt überraschend seinen Ausstieg aus dem professionellen Tennis bekannt. In einem emotionalen Video auf seinem X-Account teilt der Spanier die traurige Nachricht mit seinen Fans und der Öffentlichkeit. "Ich bin hier, um euch wissen zu lassen, dass ich vom professionellen Tennis zurücktreten werde", sagt er mit bewegter Stimme und erklärt weiter: "Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre. Ich glaube, ich war nicht mehr in der Lage, ohne Limitation zu spielen."

Der 38-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Viele seiner Fans hofften dennoch, ihn noch weitere Saisons auf dem Platz sehen zu können. In seinem Statement bedankte sich Rafael herzlich bei seiner Familie, seinem Trainerteam und seinen treuen Anhängern für die jahrelange Unterstützung. In ein paar Wochen wird er zum allerletzten Mal um einen Titel kämpfen. "Ich bin sehr aufgeregt, dass mein letztes Turnier das Finale des Davis Cup sein wird, bei dem ich mein Land repräsentieren werde", verkündet er in seinem Clip. Das Match findet am 24. November in Malaga statt.

Hinter dem Tennis-Ass liegt eine beeindruckende Karriere, die ihn von Mallorca aus an die Spitze der internationalen Tennisszene katapultierte. Unter anderem kann er unglaubliche 22 Grand-Slam-Siege verbuchen. Abseits des Spielfeldes ist Rafael für seine Bodenständigkeit und seinen engen familiären Zusammenhalt bekannt. Er ist mit seiner Jugendliebe Maria Francisca Perello verheiratet – das Paar hat im Oktober 2022 seinen ersten Sohn begrüßt. Der Rückzug aus dem professionellen Tennissport könnte ihm nun die wertvolle Zeit geben, sich mehr auf seine Familie und andere Leidenschaften zu konzentrieren. Dazu könnte auch seine Tennis-Akademie auf Mallorca gehören, die er seit 2016 erfolgreich betreibt.

Getty Images Rafael Nadal im Januar 2023 in Melbourne

Getty Images Rafael Nadal und María Francisca Perelló im Jahr 2011

