Rafael Nadal sagt Teilnahme an US Open wegen Verletzung ab!

Ein schwerer Schlag! Rafael Nadal (37) kehrte erst vor Kurzem nach fast einem Jahr Pause zurück auf den Platz. Der Tennisprofi wollte bei den diesjährigen US Open sein großes Comeback feiern. Ab dem 14. Januar wollte der Spanier sich mit weiteren Sportlern auf dem Tennisplatz messen. Doch der Familienvater muss nun einen großen Rückschlag hinnehmen: Der Sportler verletzte sich bei seinem vergangenen Match in Brisbane. Rafael sagt deshalb die Teilnahme ab!

Via Instagram teilt der 36-Jährige seiner Community die traurigen Neuigkeiten mit. Nach dem vergangenen Spiel habe er Beschwerden mit einem Muskel gehabt und die Verletzung sofort untersuchen lassen. Glücklicherweise sei die alte Hüftverletzung nicht davon betroffen. Jedoch habe er nun einen Mikroriss in einem Muskel. In seinem Beitrag schreibt er: "Im Moment bin ich noch nicht bereit, die maximale Leistung in Fünf-Satz-Matches zu bringen. Ich fliege zurück nach Spanien, um meinen Arzt aufzusuchen, mich behandeln zu lassen und mich auszuruhen."

Der Profisportler habe dennoch noch nicht ganz aufgegeben: "Ich habe das ganze Jahr über sehr hart für dieses Comeback gearbeitet, und wie ich immer gesagt habe, ist es mein Ziel, in drei Monaten auf meinem besten Niveau zu sein", betont Rafael abschließend.

Getty Images Rafael Nadal bei den Australian Open

Getty Images Rafael Nadal im Januar 2023 in Melbourne

Getty Images Rafael Nadal im Mai 2022

