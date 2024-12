Netflix plant Doku-Serie über Rafael Nadal nach Karriere-Aus

Netflix hat angekündigt, eine exklusive Doku-Serie über Rafael Nadal (38) zu veröffentlichen. Die Produktion wird einen intimen Einblick in das Leben des Tennissuperstars bieten – auf, aber vor allem auch abseits des Platzes, wie Deadline berichtete. Laut eigenen Aussagen hatte Rafael zunächst gezögert, einer solchen Serie zuzustimmen. Doch das Konzept habe ihn schließlich überzeugt. Produziert wird das Projekt von Skydance Sports, und es soll bislang unveröffentlichtes Material aus Rafaels persönlichem Archiv enthalten. Zusätzlich wurde bekannt, dass die Dreharbeiten auch seine letzte aktive Tennissaison 2024 dokumentieren.

Bei der Ankündigung der Serie, deren Titel noch nicht bekannt ist, betonte Rafael, wie besonders dieses Projekt für ihn sei. "Ich hätte nie gedacht, etwas Derartiges zu machen, aber die Idee, mein Leben auf und neben dem Platz zu dokumentieren, hat mich überzeugt", erklärte der 22-fache Grand-Slam-Sieger. Gezeigt werden soll nicht nur die jüngste Zeit, sondern auch die Entwicklung seiner Tenniskarriere, die ihn zu einem der größten Spieler in der Geschichte des Sports gemacht hat. Seine Familie, seine Trainer und sein engster Kreis kommen dabei zu Wort und teilen ihre Perspektiven auf den Weg eines einzigartigen Athleten. Regie führt Zach Heinzerling, der bereits für Oscar-nominierte Produktionen bekannt ist.

Der Mallorquiner ist nicht nur für seine beeindruckenden Erfolge – darunter 14 Siege bei den French Open – bekannt, sondern auch für seine bescheidene Art. Mit seiner Frau María Francisca Perelló, mit der er seit 2019 verheiratet ist, hat Rafael 2022 sein erstes Kind bekommen, was sein Leben noch einmal nachhaltig verändert hat. Die Dokumentation verspricht also nicht nur spannende Momente aus der Tenniswelt, sondern auch intime Einblicke in das Leben des Sportlers, der weltweit bewundert wird.

Getty Images Rafael Nadal im Juli 2024

Instagram / rafaelnadal María Francisca Perelló und Rafael Nadal mit ihrem Baby

