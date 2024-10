Roger Federer ehrt Rafael Nadal nach Rücktrittsentscheidung

Rafael Nadal (38) gibt seinen Tennisschläger ab – der Spanier beendet nach vielen erfolgreichen Jahren seine Profikarriere. Zwar sind viele traurig, den Sportler bald nicht mehr auf dem Platz zu sehen, dennoch bekommt er viel Zuspruch für seinen Rücktritt. So auch von seinem langjährigen Rivalen Roger Federer (43), der ein paar rührende Worte unter seinem Abschiedsvideo auf Instagram hinterlässt. "Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde", schreibt der Schweizer und fügt hinzu: "Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Leistungen in dem Spiel, das wir lieben. Es war mir eine absolute Ehre."

Auf dem Platz kämpften die zwei Tennis-Legenden zwar immer gegeneinander, doch abseits davon scheinen die zwei ein freundschaftliches Verhältnis gehabt zu haben. Das Thema Karriereende wurde bei den beiden auch schon zuvor angesprochen. Wie Roger gegenüber der DPA erzählte, habe er seinen Sportkollegen schon beim Laver-Cup dazu ermutigt. "Die Zeit nagt an einem. Am Schluss ist es dann vielleicht auch hilfreich, eine Entscheidung irgendwann mal zu treffen. Und dann, wenn es dann mal vorbei wäre, bist du auch einfach mal entspannt wieder und sagst: 'Ach, zum Glück kein Training, zum Glück keine Matches mehr'", verriet der 43-Jährige. Bei dem Wettbewerb war Rafael nicht dabei – er hatte seine Teilnahme abgesagt.

In seinem Abschiedsvideo erwähnte Rafael neben Roger auch Novak Djokovic (37): "Ich habe so viele Stunden mit ihnen verbracht. Es sind Momente, die ich wohl nie mehr vergessen werde." Nun freut sich der Spanier darauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. In seinem Instagram-Video dankte er besonders seiner Frau Mery, mit der er seit 19 Jahren zusammen ist, und freut sich darauf, ihren gemeinsamen Sohn aufwachsen zu sehen. Sein letztes Match wird er am 24. November beim Davis-Cup in Malaga bestreiten.

Getty Images Rafael Nadal und Roger Federer beim Laver Cup in London im September 2022

Getty Images Rafael Nadal im Juli 2024

