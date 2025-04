Clea-Lacy Juhn kontert Hassnachrichten wegen Babyschuhen

Im vergangenen Jahr wurde Clea-Lacy Juhn (33) Mutter von Zwillingen. An deren Entwicklung lässt die Influencerin ihre Follower im Netz fleißig teilhaben. Zuletzt zeigte sie stolz die Baby-Turnschuhe, die sie ihren Jungs kaufte. Die fiesen Nachrichten ließen aber nicht lange auf sich warten: Viele kritisierten, Clea-Lacy habe die Schuhe viel zu früh gekauft. Hinzu kommen User, die der jungen Mutter erklärten, sie müsse sich über Kritik nicht wundern, wenn sie alles teile. Clea-Lacy reicht es jetzt. In ihrer Instagram-Story wehrt sie sich gegen den Hass. "Es wäre einfach so viel schöner, wenn wir alle ein harmonisches Miteinander hätten, uns gegenseitig pushen und gut zureden oder konstruktive Kritik aussprechen. Und niemand sollte einem sagen, dass man sich Dinge gefallen lassen soll. Eine ganz traurige Einstellung", stellt sie klar.

Warum sie jetzt schon Sneaker für ihre Söhne gekauft hat, kann Clea-Lacy auch erklären. "Ich habe die Schuhe gesehen und dachte: 'Hey, megacool, wenn ich mit den Jungs mal rausgehe, an einem Sonntag ins Restaurant, wir ziehen uns alle schick an.' [...] Ich habe extra geschaut, dass das Krabbelschuhe sind, dass [...] der Fuß nicht starr darin ist, sondern dass sie sich gut bewegen können", meint die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Darüber hinaus seien die ersten Schuhe für die beiden Jungs später ein schönes Erinnerungsstück: "Ich habe eine Erinnerungskiste hier, da packe ich alle Sachen rein, mit denen ich etwas verbinde. Die ersten Krabbelschuhe, den ersten Body... ." Viel mehr steckte hinter dem Kauf nicht, so Clea-Lacy.

Die Zwillinge Mišah und Mika kamen im Juli 2024 zur Welt. Nach einer Schwangerschaft voller Höhen und Tiefen brachte Clea-Lacy die beiden Jungs durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Dieser war allerdings gar nicht geplant, wie die 33-Jährige ihrer Community kurz nach der Geburt verriet. "Ich hatte euch ganz zu Beginn erzählt, dass ich mir eine natürliche Geburt wünsche. Beide Köpfe lagen unten. Als es jedoch losging [...], hat der 'Führende' seinen Kopf in die falsche Richtung gedreht und die Herztöne haben sich verändert, sodass wir letztendlich einen Kaiserschnitt machen mussten", berichtete sie im Netz. Sie sei zwar froh, dass durch den Kaiserschnitt alles gut gegangen sei, aber der Moment sei dennoch schlimm gewesen. Von dem Eingriff konnte sich Clea-Lacy aber gut erholen und schließlich zeitnah mit ihren Kindern nach Hause gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit einem ihrer Zwillingsbabys, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige