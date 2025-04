Gwyneth Paltrow gratuliert Sohn liebevoll zum 19. Geburtstag

Gwyneth Paltrow (52) hat ihrem Sohn Moses Martin (19) zu seinem 19. Geburtstag eine besonders liebevolle Nachricht gewidmet. Am 8. April teilte die Schauspielerin auf Instagram Fotos eines gemeinsamen FaceTime-Anrufs und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag. Ehrlich, du bist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist." Dazu fügte sie ein rotes Herz-Emoji und weitere warme Worte hinzu – Moses sei tiefgründig, brillant und unglaublich talentiert. "Ich höre deine Musik ständig und vermisse dich so sehr, seit du am College bist. Und heute mehr denn je. Ich liebe dich, mein Junge", schwärmte die liebende Mutter weiter.

Moses ist das jüngere der beiden Kinder, die Gwyneth mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (48) hat. Während der frischgebackene 19-Jährige aktuell am renommierten Brown College lernt, studiert ihre Tochter Apple derzeit in Tennessee. Die "Iron Man"-Berühmtheit hat in der Vergangenheit nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie schwer ihr der Abschied von ihren Kindern gefallen ist. "Es war wirklich schrecklich", verriet sie gegenüber People über den Moment, als sie Apple ins College brachte. Ähnliches empfand sie bei Moses' Auszug: "Auf der einen Seite unglaubliche Traurigkeit, auf der anderen Seite weiß ich, dass es genau so sein soll."

Wie Gwyneth einst stolz erklärte, bringen ihre Kids trotz des Trubels um ihre Eltern, die erfolgreiche Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann, viel Gelassenheit und Bodenständigkeit mit. Die 52-Jährige setze bei der Erziehung auf Offenheit und Vertrauen und habe glücklicherweise keine typischen Teenager-Drama-Phasen mit ihren Kindern durchlebt. Moses trat schon früh in die Fußstapfen seines Papas – er ist ein leidenschaftlicher Musiker und spielt in einer Band namens Dancer. Obwohl der junge Künstler noch nicht offiziell in die Musikszene gestartet ist, begeistert er seine Mutter schon jetzt mit seinem Talent und weckt große Erwartungen an seine Zukunft.

Instagram / gwynethpaltrow Moses Martin, Sohn von Gwyneth Paltrow und Chris Martin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kids im Sommer 2024

