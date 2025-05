Gwyneth Paltrow verteidigt ihre umstrittene Vagina-Kerze

Gwyneth Paltrow (52) hat laut Berichten von TMZ erneut Stellung zu ihrem umstrittenen Produkt, der "This Smells Like My Vagina"-Kerze, bezogen. Bei einem Auftritt auf dem Mindvalley Manifesting Summit [ein Seminar-Event] in Los Angeles erklärte die Schauspielerin und Unternehmerin, wie der Gedanke zu der Kerze entstand: "Wir haben mit verschiedenen Düften herumgespielt, und ich sagte: 'Oh, das riecht wie – na ja, ihr wisst schon.'" Ursprünglich als Scherz gemeint, wurde die Kerze schließlich über ihre Lifestyle-Marke Goop verkauft und sorgte für einen enormen medialen Wirbel. Mittlerweile ist das Produkt zwar nicht mehr im Sortiment, bleibt jedoch ein heiß diskutiertes Thema.

Die inzwischen eingestellte Kerze wurde nicht zuletzt deshalb zum Verkaufsschlager, weil sie ein starkes Statement setzen sollte. "Man hat uns beigebracht, Scham gegenüber der weiblichen Sexualität zu empfinden", so Gwyneth. Mit einem Augenzwinkern bezeichnete sie die Idee hinter der Kerze als "punkig" und erklärte, dass sie trotz Kritik daran festhielt, um Frauen ein Gefühl von Stärke und Schönheit zu vermitteln. In Reaktion auf die anhaltende Kritiken betonte sie: "Wenn es euch nicht gefällt, geht doch zum Teufel!" Außerdem erklärte sie in den sozialen Medien, dass die Kerze nie den Anspruch hatte, tatsächlich wie eine echte Vagina zu duften, sondern für ein humorvolles, feministisch geprägtes Statement stehen sollte.

Seit Jahren ist Gwyneth überaus erfolgreich in der Lifestyle-Branche tätig. 2008 startete sie einen Newsletter für Wellness- und Lifestyle-Tipps, der sich schnell zu einer erfolgreichen Plattform mit Online-Shop, einem Podcast und diversen Events entwickelte. Ihre Marke Goop soll laut Forbes umgerechnet über 229 Millionen Euro wert sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige