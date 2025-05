Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan sind Chat-Freundinnen

Gwyneth Paltrow (52) hat in einem Interview mit People über ihre eher ungewöhnliche Freundschaft mit Herzogin Meghan (43) gesprochen. Die Schauspielerin erklärte, dass sie und Meghan bislang noch nicht viel Zeit persönlich miteinander verbracht hätten, aber regelmäßig per Textnachricht in Kontakt stünden. Auf die Frage, ob sie in der zweiten Staffel von Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" auftreten würde, antwortete Gwyneth überraschend offen: "Warum nicht? Man weiß ja nie. Ich bin keine besonders gute Bäckerin, aber ich könnte es versuchen."

Gerüchte um einen vermeintlichen Streit zwischen Gwyneth und Meghan waren im März aufgekommen, als Meghan ihr neues Lifestyle-Label "As Ever" startete, das Ähnlichkeiten mit Gwyneths Erfolgsprojekt Goop aufweist. Die Spekulationen wurden jedoch schnell entkräftet, als die beiden Frauen in einem humorvollen Instagram-Video klarstellten, dass es keinerlei Zwist zwischen ihnen gibt. Gwyneth betonte dabei, nicht zu verstehen, warum Frauen oft als Konkurrentinnen gegeneinander dargestellt würden. Auch in dem Interview mit dem Magazin zeigte sie sich gegenüber Meghans neuen Projekten unterstützend: "Jeder verdient die Chance, alles auszuprobieren, was er möchte. Eine andere Frau ist nie deine Konkurrenz."

Sowohl Meghan als auch Gwyneth haben sich in den letzten Jahren vom Schauspiel weg auch dem Aufbau erfolgreicher Lifestyle-Marken gewidmet. Gwyneth gründete Goop bereits 2008 und entwickelte es zu einem Wellness-Imperium, während Meghan mit "As Ever" und ihrer Netflix-Serie kreativere und persönlichere Wege geht. Früher führte Meghan bereits den Blog "The Tig", den sie jedoch schloss, nachdem sie Prinz Harry (40) kennengelernt hatte. Die öffentliche Wahrnehmung beider Frauen wird immer wieder von Gerüchten über Rivalitäten überschattet, doch wie Gwyneth betonte, stehen sie und die ehemalige Suits-Darstellerin nicht in Konkurrenz zueinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025

Anzeige Anzeige